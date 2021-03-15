Нижегородская область заняла 15 место среди регионов России по качеству образования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нижегородская область заняла 15 место среди регионов России по качеству образования. При составлении рейтинга, опубликованного на сайте Рособрнадзора, оценка шла по трем важным направлениям: результаты обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов в системе образования.

Каждый регион России прошел оценку по этим параметрам, а также получил сводный рейтинг на основе 12 показателей.

Так, сводный показатель Нижегородской области – 65,1. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербурга с показателем 92,1. На втором месте Москва с показателем 92, на третьем – Ленинградская область (77,1). В Московской области образование оказалось не намного качественнее, чем в Нижегородской регионе – показатель 65,3. Обошли в этом рейтинге Нижегородскую область также Республика Коми, Пензенская, Самарская, Мурманская, Свердловская, Тамбовская, Ярославская, Калининградская область, Пермский край, а также Удмуртия.

Рейтинг регионов по сводному показателю. Фото: maps-oko.fioco.ru

Результаты обучения школьников

Это комплексные показатели, составленные по результатам Этот показатель для Нижегородской области составил 68,5. Он включает в себя оценку достижения минимального уровня подготовки, высокого уровня подготовки, образовательного равенства и функциональной грамотности. Данные показатели рассчитывались на основе результатов ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Для получения значения показателя рассчитываются доли участников этих оценочных процедур, которые либо не преодолевают минимальную границу, либо преодолевают ее с минимальным запасом в 1-2 балла. По оценке результатов обучения в школах Нижегородская область заняла 18 место в рейтинге.

«Эти показатели не являются прямым представлением количества «двоек» или «пятерок», они рассчитаны с учетом большого объема данных о российской системе образования, которыми располагает Рособрнадзор, и отражают реальное количество обучающихся, не осваивающих школьную программу, а также реальное количество обучающихся, достигающих высокого уровня подготовки», - подчеркнули в Рособрнадзоре.

Практикоориентированность школьного образования

Этот параметр включает несколько показателей – использование компьютеров в школе и использование лабораторного оборудования, а также показатели поступления выпускников в колледжи и вузы своего региона. Показатель практикоориентированности школьного образования в Нижегородской области составил 73,8 – по данному показателю это восьмое место в рейтинге среди других регионов.

Показатели по Нижегородской области. Фото: maps-oko.fioco.ru

Управление системой школьного образования

Эта группа показателей отражает результаты многоплановой оценки управленческой деятельности региональных систем образования. Сюда входит и организация ЕГЭ, и организация управления качеством образования с использованием современных подходов к управлению. Показатель Нижегородской области – 53,0. Это 36 место в рейтинге. Лучшие результаты по данному показателю демонстрирует Ленинградская область (92,3), Республика Коми (89,3) и Ярославская область (83,6).

Отстающих – на контроль

В «хвосте» сводного рейтинга оказались регионы Северо-Кавказского федерального округа – Чеченская Республика, Дагестан и Ингушетия. Их сводный показатель составил всего 13,7; 10,6 и 7,8 соответственно.

«Для регионов, которые оказались в аутсайдерах рейтинга, уже организовано консультационное и методическое сопровождение, сформированы «дорожные карты», не реже раза в месяц мы встречаемся, обсуждаем ситуацию, обеспечивая полную поддержку и открытость с нашей стороны», — рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Пандемийный год не учитывали

Как рассказали в Рособрнадзоре, при составлении рейтинга учитывались данные за 2019 год. Показатели 2020-го года было решено не брать в расчет из-за пандемии, которая оказала существенное влияние на образовательный процесс по всей стране.

Рейтинг регионов по качеству образования будет обновляться не реже дух раз в год. Следующее обновление рейтинга с данными текущего года запланировано на осень 2021. В будущем планируется расширить перечень параметров для оценки качества образования.

«Основная цель создания данного ресурса – обеспечить открытость для граждан информации о системе школьного образования в субъектах Российской Федерации. Такая открытость будет способствовать совершенствованию и развитию этих систем, а руководству регионов поможет в принятии правильных управленческих решений», — пояснил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.