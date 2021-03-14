Масленица 2021 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий. Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленичные гуляния в этом году в Нижнем Новгороде состоятся, хоть и с небольшими ограничениями. Все посетители должны будут соблюдать социальную дистанцию, а блины будут продаваться только в индивидуальных упаковках и без начинки. Однако на праздничном настроении это сказаться не должно. Главные праздничные мероприятия запланированы на 14 марта. Публикуем программу мероприятий, масленица 2021 в Нижнем Новгороде.

В нижегородском кремле гости смогут посетить праздничные гуляния «Не все французу масленица». В рамках этой программы малыши и их родители смогут познакомиться с юным этнографом из Франции и мудрой бабой Евдокией Кузьминичной. Она расскажет детям о древних русских традициях, угостит блинами и поделится старыми легендами. На улице детей ожидают подвижные игры.

На Нижегородской ярмарке в Канавинском районе продолжается фестиваль –конкурс «Масленичная седьмица». На ней ожидают гостей не только со всей России, но и из соседних стран.

Праздничные гуляния пройдут 14 марта и в Сормовском парке. Стартуют они в 12 часов. Здесь гостей праздника ожидают выступления русских народных коллективов, масленичный столб, сжигание чучела и, конечно, угощение блинами.

В полдень стартуют гуляния и в Автозаводском парке. Праздничные гуляния и выступления коллективов пройдут на центральной сцене, а на Сухом озере проведут молодецкие забавы. Сжигание чучела запланировано на 16:45.