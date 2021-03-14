Когда придет весна в 2021 году в Нижнем Новгороде: прогнозы синоптиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году зима оказалось на редкость снежной и морозной. И хотя на календаре уже март, уступать свои права зима пока не намерена. Рассказываем, когда придет весна в 2021 году в Нижнем Новгороде.

- До конца марта в дневные часы столбики термометров не будут опускаться ниже ноля градусов, - предупредили синоптики. – Однако и настоящего тепла ожидать пока не стоит. Температура воздуха днем будет держаться на отметке 0…+2 градуса. И так до самого конца месяца.

При этом сильные осадки будут продолжаться. В некоторые дни это будет снег, в некоторые – дождь. Однако и ясных дней будет достаточно. Начиная с 26 марта, в регионе установится солнечная погода.

- А вот по ночам будет все еще достаточно холодно, - признают синоптики. – И хотя сильных морозов уже не будет, в отдельные ночи столбики термометров будут опускаться до -4…-2 градусов. Настоящая весенняя погода придет в Нижний Новгород не раньше апреля.