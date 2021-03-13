«Дело актера – полностью обнажаться»: Наталья Бочкарева удивила поклонников пикантным снимком. Фото: Рамиль ГАЛИ

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева продолжает удивлять своих поклонников неожиданными поступками. На этот раз, чтобы пригласить зрителей на свой спектакль, она поделилась весьма пикантным снимком.

- «Дело актера — не наряжаться, а полностью обнажаться. Весь смысл заучивания текста — в том, чтобы забыть его и произносить так, будто слова только что пришли тебе в голову», - процитировала она слова Гленда Джексона. Эти мудрые слова она сопроводила черно-белыми откровенными снимками из своей гримерной.

- Сегодня, 13 марта, я играю для вас в спектакле «Ханума» в ЦДКЖ. Буду вас ждать, - продолжила актриса.

Мудрые слова она сопроводила черно-белыми откровенными снимками из своей гримерной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Надо сказать, что поклонники актрисы по достоинству оценили опубликованные снимки. Многие из них не удержались от комментариев.

- Красота, - восхитилась brusova.k.

- Потрясающие черно-белые фото, - согласилась doc.vera_sheshina.

К слову, в последнее время актриса часто удивляет своих поклонников и необычными снимками, и неожиданными хобби. К примеру, несколько недель назад она всерьез увлеклась скульптурой. Ради этого она даже пошла учиться в «Строгановку».