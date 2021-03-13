Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 13 марта 2021 года: В 22 районах региона не выявили новых заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 375 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 101 тысячу человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 101 148.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 94 124 человека. За последние сутки выписали 420 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 15 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 613 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Примечательно, что в 22 районах Нижегородской области новых больных не выявили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Ранее мы сообщали, что в этом году масленица в Нижнем Новгороде пройдёт с соблюдением COVID-ограничений. Для проведения праздничных гуляний составлен ряд требований.

Вместе с тем с 5 марта в регионе смягчили ковидные ограничения. А гардеробы в цирке, концертных залах и театрах возобновили свою работу.

Более того, этой весной жителей региона может ждать отмена масочного режима.

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