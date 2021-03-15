Выбери самую красивую участницу фотоконкурса Росгвардии «Защитницы Приволжья – 2021» Фото: Предоставлено Росгвардией

Смелые и отважные, женственные и изящные – все это про сотрудниц войск национальной гвардии России. Именно они как никто другой знают, как стоять на страже Родины и при этом оставаться нежной и красивой женщиной. В преддверии Дня Росгвардии, который отмечается в нашей стране 27 марта, пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ и «Комсомольская правда — Нижний Новгород» организует фотоконкурс «Защитницы Приволжья – 2021». Сотрудницы и женщины-военнослужащие из 14 регионов страны стали участницами этого конкурса и теперь вам, дорогие читатели, предстоит выбрать среди них самую очаровательную леди в погонах.

- Именно на эти хрупкие плечи возложены ответственные обязанности по финансово-экономическому и медицинскому обеспечению, деятельности вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной системы, тыла, связи и других направлений служебно-боевой деятельности, - отметил командующий округом генерал-полковник Александр Порядин. – Мы им искренне благодарны за их службу.

К слову, 27 марта 2021 года исполняется пять лет войскам национальной гвардии РФ и 210 лет со дня основания войск правопорядка России.

Теперь дело за малым – голосуйте. Та участница, которая наберет больше всех голосов, и станет победительницей конкурса «Защитницы Приволжья – 2021». Итоги мы подведем 27 марта, на следующий день после окончания голосования.

Выбери самую красивую участницу фотоконкурса Росгвардии «Защитницы Приволжья – 2021»