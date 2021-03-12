«Цель - достойно выступить на первенстве мира»

ФОТО: Федерация фехтования России.

В Выборге 11 марта личное первенство оспаривали 105 саблистов. Арзамасец Кирилл Тюлюков успешно дошел до четвертьфинала. Здесь встретился с петербуржцем Дмитрием Насоновым, у которого в прошлом году у себя на родине выиграл бой в финале первенства России, завоевав золото. В этот раз Дмитрий взял реванш за поражение– 15:10. В итоге у Кирилла Тюлюкова – бронза.

Кирилл является воспитанником тренеров высшей категории мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева.

- Основной задачей на этом турнире для нас было попасть в команду для участия в первенстве мира, и она выполнена, - сказал Николай Хозин. - К сожалению, бой за выход в финал не сложился, Кирилл не смог реализовать все то, что он умеет делать. Но у нас еще есть время, чтобы внести коррективы в подготовку и достойно выступить на первенстве мира.

Напомним, двумя днями ранее арзамасец Максим Петров завоевал личную бронзу на юниорском ПР по фехтованию на шпагах, выполнив норматив мастера спорта. Этот результат поставил его на вторую строчку в российском рейтинге в категории «юноши до 18 лет» и дает возможность также отобраться на первенство мира, которое пройдет в апреле в столице Египта.