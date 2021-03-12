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Звезды12 марта 2021 10:18

Наталья Водянова показала, как объедается пирожными перед постом

По словам супермодели, на тортиках она живет всю масленичную неделю
Василий КРОТОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)

Наталья Водянова показала, как объедается пирожными перед постом.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова разрушила традиционный стереотип о том, что модели питаются исключительно воздухом. Обладательница безупречной фигуры показала на своей странице в Инстаграм, как всю неделю в ожидании поста объедается пирожными.

- Всю неделю только так, - прокомментировала снимок супермодель. – Скоро пост.

Действительно, на столике перед супермоделью красуется чудесный медовик с фруктами и чашки ароматного чая. Испекла ли тортик красавица сама, она не пояснила. Однако поклонники все равно оказались в восторге.

- Наташа, а вы держите пост? – тут же поинтересовались они.

- Да, с Божьей помощью, - призналась супермодель.

Редкий снимок впечатлил поклонников супермодели.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Многие подписчики Водяновой отметили не только впечатляющий тортик, но и восхитительный интерьер, залитый солнечным светом. Фотографии действительно впечатляют.

- Солнышко! Я её так люблю! Любуюсь всегда! Гордость за Россию, - призналась

olgastep3301.

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