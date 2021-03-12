Наталья Водянова показала, как объедается пирожными перед постом.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова разрушила традиционный стереотип о том, что модели питаются исключительно воздухом. Обладательница безупречной фигуры показала на своей странице в Инстаграм, как всю неделю в ожидании поста объедается пирожными.
- Всю неделю только так, - прокомментировала снимок супермодель. – Скоро пост.
Действительно, на столике перед супермоделью красуется чудесный медовик с фруктами и чашки ароматного чая. Испекла ли тортик красавица сама, она не пояснила. Однако поклонники все равно оказались в восторге.
- Наташа, а вы держите пост? – тут же поинтересовались они.
- Да, с Божьей помощью, - призналась супермодель.
Редкий снимок впечатлил поклонников супермодели.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Многие подписчики Водяновой отметили не только впечатляющий тортик, но и восхитительный интерьер, залитый солнечным светом. Фотографии действительно впечатляют.
- Солнышко! Я её так люблю! Любуюсь всегда! Гордость за Россию, - призналась
olgastep3301.