Наталья Водянова показала, как объедается пирожными перед постом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова разрушила традиционный стереотип о том, что модели питаются исключительно воздухом. Обладательница безупречной фигуры показала на своей странице в Инстаграм, как всю неделю в ожидании поста объедается пирожными.

- Всю неделю только так, - прокомментировала снимок супермодель. – Скоро пост.

Действительно, на столике перед супермоделью красуется чудесный медовик с фруктами и чашки ароматного чая. Испекла ли тортик красавица сама, она не пояснила. Однако поклонники все равно оказались в восторге.

- Наташа, а вы держите пост? – тут же поинтересовались они.

- Да, с Божьей помощью, - призналась супермодель.

Редкий снимок впечатлил поклонников супермодели. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Многие подписчики Водяновой отметили не только впечатляющий тортик, но и восхитительный интерьер, залитый солнечным светом. Фотографии действительно впечатляют.

- Солнышко! Я её так люблю! Любуюсь всегда! Гордость за Россию, - призналась

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