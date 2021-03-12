«До +3»: Узнали, когда в Нижегородскую область придет потепление

В Нижегородскую область идет долгожданное потепление. Фото: Иван МАКЕЕВ

На календаре середина марта, а весна не торопится побаловать теплом нижегородцев. И если днем солнце еще прогревает воздух до комфортных температур, то ночами по-прежнему стоят морозы ниже -20 градусов. Но все-таки аномальные холода, которые с небольшими перерывами стоят в регионе уже не первый месяц, постепенно отступают. В ближайшие дни атлантический циклон с теплым атмосферным фронтом принесет жителям Поволжья долгожданное тепло. Рассказываем, когда в Нижегородскую область придет потепление.

Морозы станут ослабевать уже с пятницы: ночью температура не опустится ниже -11 градусов.

В субботу ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Температура воздуха -4…-6 градусов. Будет дуть довольно сильный южный ветер, но если утеплиться, то можно устроить приятную прогулку на свежем воздухе.

В ночь на воскресенье, 14 марта, столбики термометров покажут нулевую отметку, а днем поднимутся выше нее. В последний день недели синоптики обещают +2, облачно и небольшие осадки. Ветер 11 метров в секунду.

В понедельник ожидается такая же погода, только лишь усилится ветер до 13 метров в секунду. Но по-прежнему будет пасмурно, 0…+2.

В среду еще немного потеплеет до +3 градусов, однако ночью столбики термометров вновь опустятся ниже нулевой отметки. После этого в Нижегородскую область вновь придет небольшое похолодание.