Андрей Малахов назвал Нижний Новгород столицей современного искусства. Фото: Кирилл Мартынов

Известный тележурналист Андрей Малахов в Нижнем Новгороде наградил победительниц конкурса «Платья с историей». Церемония вручения призов прошла 11 марта в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной.

Всего на выставке было представлено 32 платья. Их обладательницы – известные телеведущие, светские львицы и бизнес-леди. Коктейльные и вечерние, мини и макси, классика и модерн – каждое из них можно назвать настоящим произведением искусства. Рядом с каждым экспонатом можно прочитать историю, связанную с ним.

Всего на выставке было представлено 32 платья. Фото: Кирилл Мартынов

- Можно сказать, что это платье создано в соавторстве с Нижним Новгородом, - поделилась председатель правления Нижегородского отделения Союза дизайнеров России Ольга Рыхлова-Парле. – Оно полностью расшито пуговицами, которые нам принесли жители города. На нем более пяти тысяч пуговиц, а весит оно больше десяти килограммов.

Среди представленных на выставке экспонатов есть и платье супруги губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Это подвенечное платье, в котором они венчались.

- Мы венчались спустя пять лет и один день после свадьбы, - поделилась Екатерина Никитина. – Сначала я пыталась выбрать платье на венчание в Москве. Три месяца поисков прошли безуспешно. Мне ничего не нравилось. Остается неделя до венчания – а у меня до сих пор нет достойного платья. И тогда я поехала за ним в Питер. В салон, где когда-то покупала платье на свадьбу.

Среди представленных на выставке экспонатов есть и платье супруги губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Фото: Кирилл Мартынов

К слову, именно супруга губернатора, заместитель исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе» Екатерина Никитина провела экскурсию по выставке для главного гостя мероприятия телеведущего Андрея Малахова. Именно он вручал награды победительницам одноименного конкурса.

- Я лично знаю многих героинь, чьи платья сейчас представлены на этой выставке, - поделился впечатлениями Андрей Малахов. – Сегодня в городе я посетил уже несколько выставок и музеев. Впечатление, что Нижний Новгород становится столицей современного искусства. Здесь появилось очень много интересных мест.

Участницами конкурса стали сотни нижегородок. Фото: Кирилл Мартынов

Участницами конкурса стали сотни нижегородок. Для этого достаточно было рассказать историю своего платья в Инстаграм, сопроводив его хештегом #платьесисторией_нижний800. Лучшей оказалась история 24-летней Юлии Чевиной.

- Я рассказала историю своего платья-снежинки, которое мне сшила мама, - поделилась Юлия Чевина. – Она не спала несколько ночей, пришивая все эти блестки. И на елке я была самая красивая. Пожалуй, только сейчас я оценила, как много труда она в него вложила.

Выставка оказалась столь популярной среди нижегородцев, что ее было решено продлить до 17 марта. Так что у нижегородок еще есть шанс увидеть всю эту красоту.

Лучшей оказалась история 24-летней Юлии Чевиной. Фото: Кирилл Мартынов

- Эта выставка пользуется огромной популярностью среди нижегородцев, - признал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. – Со дня открытия выставки две недели назад ее посетили 2,8 тысяч человек. Это самая большая цифра среди мероприятий, состоявшихся после реконструкции здания.