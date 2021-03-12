Вор обчистил полсотни дач под Нижним Новгородом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижегородской области задержали домушника, который пять месяцев промышлял на территории Дальнеконстантиновского района. Он успел обчистить около полусотни частных домов в деревнях Старое Поле, Выползово и Токариха. Большинство из них – дачи, хозяева которых появляются здесь лишь в сезон.

«Мужчина проникал в дома, повреждая оконные рамы или двери. Предметом преступного интереса злоумышленника были металлические изделия, инструменты, садовый инвентарь и вещи, представляющие какую-либо материальную ценность», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сам подозреваемый проживает в Арзамасе – там он и организовал схрон, куда свозил украденные вещи. Инструменты он продавал, а все, что можно было сдать на металл – относил в пункты приема. Вырученные деньги мужчина тратил на личные нужды.

Общая сумма ущерба, нанесенного собственникам домов, превысила 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Покушение на кражу» (иногда воришка просто не находил, что можно утащить).

«Мужчина своей вины в совершённых преступлениях не отрицает и даёт признательные показания. По ходатайству следователя Дальнеконстантиновский районный суд избрал в отношении гражданина меру пресечения в виде заключения под стражу», - пояснили в полиции.

Часть украденного имущества была найдена и постепенно возвращается к владельцам, а местонахождение вещей, которые подозреваемый уже успел сбыть, устанавливается. Сейчас полицейские проверяют мужчину на причастность к другим аналогичным преступлениям.