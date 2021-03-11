Масленица 2021 в Нижнем Новгороде: когда будет и как пройдет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народные гуляния, массовые игры и горячие блины с пылу с жару – безо всего этого невозможно представить масленичную неделю. И, тем не менее, коронавирусные ограничения не могли не отразиться на праздновании. Рассказываем, как пройдет масленица 2021 в Нижнем Новгороде.

- Масленица всегда была символом прихода весны и дарила надежду. Таких эмоций особенно не хватает в последние месяцы, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, озвучивая решение координационного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Из-за того, что праздничные гуляния в ближайшие выходные пройдут на открытых площадках, никакого запрета на их проведение не будет. Однако определенные санитарные требования должны будут соблюдаться. В частности, торговые палатки на праздничных ярмарках должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Также все посетители обязаны носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.

Что касается традиционных конкурсов, то они смогут проводиться при одновременном участии не более 50 человек. А вот распробовать на празднике блины не получится – на дегустацию введен запрет.

- Вместе с тем, мы призываем всех жителей региона быть максимально внимательными и без особой необходимости не посещать массовые мероприятия. Лучше всего отметить Масленицу в кругу родных и близких, - подчеркнул губернатор.