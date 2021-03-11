«Нижний внутри нас»: Городские достопримечательности оживают на груди известных нижегородок

Изображение кремля украсило тело бизнес-консультанта Анны Погудиной. Фото: Артём Сердечный

Нижегородская художница Екатерина Варлашкина запустила необычный фотопроект: она рисует на телах известных нижегородок различные городские достопримечательности. Боди-арт дополняют макияж и прическа, которые в итоге создают гармоничный и законченный образ каждой модели. Так, в рамках проекта «Нижний внутри нас» на телах уже «ожили» Дмитриевская башня и весь нижегородский кремль, Строгановская церковь, фабрика «Маяк» и футбольный стадион на Стрелке.

Автор проекта Екатерина Варлашкина по образованию инженер-строитель, но девушка еще до окончания университета нашла свое призвание именно в визаже и боди-арте, благо квалификация позволяет: за плечами художественная школа, оконченная с красным дипломом.

Екатерина Варлашкина - визажист, художник боди-арта. Фото: Личная страница Вконтакте

«Я всегда любила рисовать, всегда была связана с творчеством. А вот строительный университет – это, скорее, случайность», - улыбается Екатерина.

Этим видом искусства она занимается уже 12 лет, а в 2016 году стала чемпионкой России по боди-арту.

«Нижний внутри нас» - это творческии фотопроект о любви к Нижнему Новгороду, его архитектуре, природе, жителям. Каждыи живущии здесь человек является его частью. Город внутри нас, в наших сердцах», - говорит художница.

Проект стартовал месяц назад, и за это время моделями успели побывать дизайнер одежды Ольга Рыхлова-Парле, бизнес-консультант Анна Погудина, телеведущая Ирина Зрячева, стилист Вероника Сорин и даже депутат гордумы Анна Татаринцева.

Дизайнер Ольга Рыхлова-Парле и телеведущая Ирина Зрячева. Фото: Артём Сердечный

«Участницы выбраны не случайно. Мы пригласили всего 12 известных нижегородок из самых разных сфер. В проекте принимают участие бизнес-леди, ведущие ТВ, художницы, стилисты, дизайнеры одежды», - рассказывает Екатерина, но не спешит раскрывать имена оставшихся семи участниц.

В основном рисунки проекта «Нижний внутри нас» создаются по фотографиям. Художница признается, что удобнее взглянуть на экран телефона, чем рисовать с эскиза.

«На каждую модель выделяется три часа: два часа на роспись и один – на макияж и прическу. Для создания рисунка используются специальные краски для боди-арта. Это аквагрим, он безвреден, так как на водной основе», - рассказывает она.

В итоге получаются очень нежные, женственные и изящные образы. Красивые картины на теле красивых женщин – эстетика в чистом виде.

Депутат гордумы Анна Татаринцева и стилист Вероника Сорин. Фото: Артём Сердечный

Однако живет такая красота, увы, недолго. Сам процесс создания боди-арта снимается на видео, а по завершении работы обязательно проводится фотосъемка – для этого в команде есть оператор и фотограф. После того, как рисунок на теле модели запечатлен, его… смывают. Но некоторые модели все-таки уезжали с рисунком, рассказывает Екатерина.

«Рисунок не долговечен, - поясняет художница. - Поэтому боди-арт всегда нуждается в фотографе и операторе. Только так можно сохранить красоту».

Фотографиями каждой работы художница делится в своем Instagram. Здесь же пишут восторженные отзывы переполняемые эмоциями участницы проекта.

«Нижний Новгород - это мой родной город с любимыми улочками и потрясающими закатами. Здесь живёт моя семья, мои друзья, родные и близкие люди. Участие в этом проекте - это признание в любви к городу», - написала депутат Гордумы Нижнего Новгорода Анна Татаринцева.

«Очень необычный боди-арт! И интересный проект: патриотичный и с перчинкой. Такого выразительного декольте у меня ещё не было!», - призналась телеведущая Ирина Зрячева.

Как только о проекте широко заговорили, на просторах интернета тут же нашлись люди, которые его раскритиковали. То сюжеты не те, то рисуют не там, то моделей не тех выбрали. Да и вообще лучше бы пошли дороги почистили. Но диванной критикой творческую команду не сломить.

«Хочется больше говорить о прекрасном, перестраивать мышление окружающих. Показывать, что в нашем городе есть не только нечищенные дорогие и плохое освещение, но и очень много всего красивого. Увы, некоторые люди пока просто не готовы этого замечать», - вздыхает Екатерина.