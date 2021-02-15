"Смелые идеи – в жизнь!": как в Нижегородской области поддерживают молодых учёных

3 февраля в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ) провели круглый стол на тему развития науки в Нижегородском регионе и привлечения потенциальных будущих учёных к работе над инновациями. Поддержку талантливых молодых исследователей и изобретателей назвали основной задачей 2021-ого года – года науки и технологий. Этот титул ему присвоил президент России.

За круглым столом встретились ректоры ведущих нижегородских вузов, представитель Минобрнауки региона, руководитель Нижегородского исследовательского института и другие.

"Комсомольская правда" присоединилась к круглому столу и выяснила:

- какие благоприятные условия для учёбы и работы создают в Нижегородской области?

- как поддержать молодых учёных региона и что нужно сделать, чтобы талантливая молодёжь оставалась в науке?

Ответы на эти и другие вопросы мы подготовили для Вас.

Итак, участники обсуждения сошлись в одном: главное для будущего российской науки – это молодые таланты, полные энтузиазма, а оказать им поддержку важно не только материально. Их следует готовить со школьной скамьи и вовлекать в исследования ещё в институте. В первые годы работы им важно иметь наставника, чувствовать признание и поддержку, быть окружёнными такими же энтузиастами и ощущать вокруг располагающую творческую атмосферу. Они должны иметь достойную оплату труда, перспективы и условия для самореализации. Ведь учёные, как прозвучало за круглым столом, в первую очередь удовлетворяют собственный интерес – и в этом их главная мотивация!

КОНКРЕТНО:

Консультант отдела науки высшего и среднего профессионального образования министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ирина Зверева рассказала, какие механизмы поддержки молодых многообещающий умов действуют на уровне министерства:

– У нас есть система отбора талантливой молодёжи, в неё входят в частности именные стипендии. В наступившем году губернатор региона распорядился, чтобы суммы денежных стипендий существенно возросли. Так выглядит одна из мер поддержки. Помимо неё существует ещё грантовая поддержка. А также с 1996 года в Нижегородском регионе проводится научная сессия молодых учёных – всё это кубики одной системы, которая продолжает развиваться. Далее стоит напомнить, что действует система грантов президента России по поддержке молодых учёных.

В продолжение своего выступления за круглым столом Ирина Зверева поделилась статистическими данными. По её словам, ежегодно 15-17 нижегородских молодых учёных становятся получателями президентских и других категорий грантов. По этим показателям Нижний Новгород является лидером в Приволжском федеральном округе.

– 8 февраля мы проведём церемонию вручения почётных грантов Министерства образования, науки и молодёжной политики. Номинировано более 40 человек среди работников вузов и институтов Российской Академии наук (РАН), – заявила консультант отдела науки.

Ирина Зверева также обратила внимание на тот факт, что текущий год науки и технологий пересекается с 800-летием Нижнего Новгорода. По причине чего многие мероприятия будут смежными по своей тематике.

– Университетский форум пройдёт во второй раз, но отличаться будет новыми смыслом и содержанием. На ближайший год мероприятия запланированы в вузах и институтах РАН и в кванториумах. Кроме того, с 2019 года в Нижегородской области существует НОЦ – Научно-образовательный Центр мирового уровня. НОЦ – это наша гордость, это механизм, с помощью которого можно завлечь в орбиту коммерциализации научных процессов молодых учёных, – резюмировала своё выступление Ирина Зверева.

Нижегородский Научно-образовательный Центр, о котором она говорила, – это консорциум ведущих образовательных и научно-исследовательских организаций с организациями реального сектора экономики. Результатом создания этого консорциума должно стать получение новых конкурентоспособных технологий и продуктов с их последующей коммерциализацией. А вместе с тем – подготовка кадров для решения крупных научно-технологических задач по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. НОЦ – это ответ на один из вопросов, заданных в теме круглого стола: что нужно сделать для того, чтобы Россия стала интеллектуальным центром № 1 ? Чтобы мы не были пользователями чужих технологий, а разрабатывали востребованные интеллектуальные продукты сами?

На основе перечисленных мер, мы можем подвести итог: поддержка молодых учёных со стороны регионального Министерства образования, науки и молодёжной политики происходит в основном финансовая. Это безусловно решающий фактор, но важно отметить, что при этом министерство не забывает о моральной поддержке, а также о помощи в обучении и реализации проектов.

Следующим спикером, взявшим слово, была ректор ННГУ имени Н.И. Лобачевского Елена Загайнова. От уровня министерства обсуждение темы двинулось глубже – к уровню самих вузов, которые готовят молодых перспективных специалистов. В выступлении ректора прозвучали очень важные слова:

– Сейчас мы уделяем большое внимание мотивации каждого студента!

Рассказывая о том, как Университет Лобачевского поддерживает начинания молодых талантов, Елена Загайнова поделилась масштабными планами на 2021 год. 2021-й объявлен в России Годом науки и технологий, и особое внимание будет уделено именно молодёжным научным инициативам, совершенствованию механизмов приобщения к науке с самого детства:

– К мероприятиям, о которых рассказывала Ирина Альбертовна, я бы добавила, что весной нас ожидает мощная всероссийская "Студвесна".

Ректор ННГУ имени Н.И. Лобачевского Елена Загайнова

Об этом событии "Комсомольская правда" прежде уже рассказывала. "Всероссийская студенческая весна", запланированная на май наступившего года, готовит массу впечатлений для молодёжи не только Нижнего Новгорода, но и других субъектов России. В первом отборочном этапе, который прошёл в декабре 2020-го, участвовали студенты 60 регионов страны.

– Наш университет готовит сателлитный форум "Молодёжный прорыв". Он будет посвящён конкретно молодёжной науке. К участию мы приглашаем всех. А осенью планируется проведение всероссийской конференции "Наука будущего – наука молодых", где будут представлены реальные примеры успеха: как молодые приобщаются к большой науке и вместе с серьезными учеными создают лаборатории. Надеемся, что в этом году она пройдёт у нас в университете, – отметила Елена Загайнова в своём выступлении.

Список мероприятий, открытых для всех, на этом не завершился. Елена Загайнова продолжила:

– Сюда можно отнести "Ночь науки". В конце мая мы открываем университетские лаборатории для школьников и их родителей, для студентов и для всех желающих. Но в основном, конечно же, для молодёжи. Мы расскажем обо всём, что происходит в стенах университета, наши гости смогут увидеть живую науку. Всё это направлено на привлечение молодёжи, интерес каждого студента к науке – наш приоритет. И главное – создать ситуацию встречи. Вот такие у нас планы грандиозные! – заключила Елена Загайнова.

Присутствующие в зале не могли не согласиться. И мы – тоже.

После чего пришёл черёд ректору НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергею Дмитриеву поделиться достижениями своего образовательного учреждения. Обращение к нему начали сразу с поздравлений. Всего три года назад нижегородский политех получил звание опорного вуза. Спустя столь короткий срок российское Министерство образования признало его лучшем в стране среди других опорных вузов! На вопрос о том, как возможно добиться такого выдающегося результата так скоро, Сергей Дмитриев ответил ёмко:

– Работой, конечно!

Уже более развёрнуто Сергей Михайлович рассказал, какими силами университет добился первого места:

– Первое, что всегда нас отличало, – это тесное взаимодействие с промышленностью и научными учреждениями. Наши работы в большей степени имеет прикладное значение, хотя и фундаментальные исследования мы тоже ведем. Здесь стоит отметить, что мы определились с приоритетом в нашей научной деятельности. Поскольку мы действительно занимаемся многими направлениями, то решили сосредоточиться на пяти самых крупных: это атомная энергетика и атомное машиностроение, транспортные и беспилотные системы, так называемая "зелёная химия", электрические сети и радиотехнические системы и комплексы.

Ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев

Ректор НГТУ посчитал важным отметить, что названные направления имеют отношение к национальным и международным проектам.

– По поручению государственной корпорации "Росатом" мы являемся единственным вузом в области атомной энергетики в России, который готовит кадры для АЭС малой и средней мощности за рубежом. Пандемия несколько помешала, но набор иностранных сотрудников уже прошёл и будет следующий, – обозначил Сергей Дмитриев.

Более того, он обратил внимание на положительную статистику. По словам ректора, в прошлом году молодые учёные политеха получили три гранта президента для молодых учёных: два – для кандидатов наук, один – для докторов наук. И 13 стипендий президента для молодых учёных.

– Не говоря уже о том, что у нас действуют три контракта по постановлению правительства 218 – это создание высокотехнологичных производственных промышленных предприятий. За короткое время у нас было 11 таких крупных проектов.

В работе с промышленностью, как подчеркнул Сергей Дмитриев, вуз работает не только в области подготовки кадров, но и проводит серьёзные опытно-конструкторские работы для предприятий:

– Мы перешли в несколько иную категорию: от непосредственных исполнителей к комплексному решению задач. Например, "Группа ГАЗ", для которой раньше мы выполняли отдельные проекты, а теперь для ГАЗа мы создали целое конструкторское бюро и решаем задачи не только для газелей (ПАЗ, ЛиАЗ и т. д. ). Наша беспилотная газель уже непосредственно эксплуатируется. Совсем недавно прошло её испытание, а сейчас она используется в Ямало-Ненецком автономном округе для перевозки грузов в беспилотном режиме.

И, конечно, речь дошла до проведения различных мероприятий, форумов, конференций, где молодые таланты могут встретиться, поделиться опытом и посоревноваться.

– НГТУ им. Р.Е. Алексеева традиционно проводит международную конференцию "Будущее российской науки". В этом году исполняется 105 лет нашим выдающимся учёным Алексееву и Африкантову – выпускникам политеха. Мы также будем проводить международные конференции, посвященные этим датам. Кстати, они записаны в план работы Минпромторга региона как посвящённые Году науки и технологий, – добавил ректор НГТУ им. Алексеева.

Ну, а как же привлечь молодых учёных?

– Они должны получать достойную заработную плату. Я испытал это на себе как руководитель ядерного направления. Заработная плата у нас приличная, поскольку у нас есть высокотехнологичные ядерные предприятия "Росатома". Хорошие аспиранты могут уйти, но они не уходят! Потому что получают достойную оплату труда. Более того, мы выпустили специальный приказ, согласно которому по всем научно-исследовательским работам 5% должны получить студенты из Фонда заработной платы. Безусловно, двигать науку – это интересно, многие этого хотят. Но не без справедливой оплаты, – подтвердил Сергей Дмитриев.

Выступление ректора НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Жанны Никоновой началось с интригующего вопроса о разработке, которую нижегородский лингвистический университет представил на международной выставке "Вузпромэкспо" в минувшем 2020-м году. Это чат-бот "Иностранец".

Жанна Викторовна охотно рассказала о нём:

– Это разработка в области прикладных исследований – они пользуются наибольшей популярностью у молодёжи, которой хочется иметь в руках какой-то готовый продукт. Чат-бот, который мы использовали в качестве платформы, превратился в наших руках в голосового помощника в изучении иностранных языков. Это фактически домашний репетитор, который может разговаривать с пользователем 24 часа в сутки по заданным темам. Кроме того, поскольку он соединён с нейросетями, он способен тестировать уровень знания иностранного языка собеседника, определять акцент и диалект, на котором человек говорит. Поэтому область применения чат-бота сводится не только к практической плоскости в сфере преподавания и изучения иностранных языков, но и к другой, наиболее популярной – лингвокриминалистике.

Ректор подробно пояснила работу университета в этой сфере. По её словам, НГЛУ практически ежедневно получает запросы от различных инстанций: сделать лингвистическую экспертизу для того или иного судебного процесса.

– Для нас это тоже очень интересная область и существенный вызов для нашего университета, поскольку запросы поступают в совершенно различных областях. И иногда требуется комплексная экспертиза: не только содержание произнесённых слов, но и их взаимосвязь с национальной принадлежностью человека, с его социальной характеристикой и другими вопросами, – рассказала Жанна Никонова.

Ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Жанна Никонова

И вместе с тем отметила, что "Иностранец" целиком и полностью относится к области студенческих разработок:

– Это идея студентов, которые работают в рамках научной лаборатории "Искусственный интеллект и когнитивные исследования". И очень приятно, что после презентации разработки мы получили очень много лестных экспертных отзывов!

С гордостью ректор НГЛУ добавила, что на этом вуз не остановился и нашёл ещё один инструмент для развития технологий:

– Самим студентам мы доверяем руководить проектными группами школьников. Они генерируют в этой области множество полезных и нужных идей, которые потом превращаются в дополнительные продукты. Конечно же, наука и разработка технологий требуют многих условий, касаются материально-технической базы и выплат, которые мы делаем в адрес студентов и научных работников, но самое главное – это творческая атмосфера, которая даёт синергетический эффект. Если её нет, то любая разработка имеет ограниченный срок жизни. Потому что дальше эта идея не развивается.

Именно по этой причине создание условий для творчества студентов и школьников Жанна Никонова назвала "наибольшей заботой" лингвистического университета.

– Может быть, вы слышали о нашем проекте с региональным центром "Вега"? – обратилась ректор к присутствующим. – Речь об онлайн-лицее, который собрал свыше 1000 заявок. Но на конкурсной основе нами в этом году обучено только 400 человек. Все остальные были вовлечены в другие проекты - к примеру, проект Научного общества учащихся. Самое главное, чтобы мы дали каждому человеку на его жизненном пути возможность выбора – куда направить свою творческую энергию. И наша задача, как учёных, пробудить, побудить к действию и направить её в определённое русло. Следует сказать, что сейчас, в современную эпоху, расцветают междисциплинарные исследования, и я даже не удивлюсь, если на каком-то этапе, Сергей Михайлович, наши молодые учёные соединятся в области когнитивных и нейротехнологий и создадут универсальнейший продукт, которым будет известна нижегородская земля. Я в этом очень даже уверена.

В заключение Жанну Никонову спросили: лингвокриминалистика – это профессия будущего?

– Она набирает обороты, эти экспертизы очень востребованы. Совершенно разные. И они в том числе ставят перед нами такие задачи, над которыми мы раньше не думали, и это и есть наука. Если в технической сфере мы с вами понимаем, что конечная цель того или иного исследования – это продукт, разработка, то в области гуманитарных технологий всё гораздо сложнее. И, например, новые технологии, которые эффективны для применения их в сфере общественной жизни и противодействия экстремизму и терроризму, требуют не только прикладных исследований. Прежде всего необходимы фундаментальные исследования, которые позволят нам глубоко проникнуть в суть проблемы. Этими исследованиями и одновременно их цифровизацией и практическим применением и занимается НГЛУ.

Следующим взял слово заведующий сектором инновационных программ ИПФ РАН Алексей Кириллов:

– Прежде всего, хочу сказать, что наш институт является сугубо научным учреждением, причём научным в фундаментальном плане. И мы, несмотря на название "Институт прикладной физики", всё-таки выполняем госзадания на исследования преимущественно по фундаментальным вопросам науки и техники, т.е. знания, которые мы получаем в ходе подобных исследований, будут использоваться для практических приложений только в отдалённом, а может быть и не очень, будущем. Но без организации системы подобных фундаментальных исследований невозможно дальнейшее развитие, суверенитет и престиж государства. Наши сотрудники занимаются серьёзными, глубокими проблемами, связанными с исследованиями космоса, воздействием плазменного излучения на вещество, с атомными реакциями и так далее. Реальный практический эффект от подобных работ, как я уже говорил, будет получен только через некоторое время, но с другой стороны, в процессе исследований мы нередко получаем т.н. «побочные технологии», которые можно использовать уже сейчас. И в этом плане мы как раз стараемся тех молодых сотрудников, специалистов, которые приходят к нам из добрых рук Елены Михайловны и Сергея Михайловича, ставить на такие технологии.

Алексей Кириллов пояснил, что таким образом молодые учёные подхватывают и поддерживают те прикладные направления, которые в институте пока не развиваются на серьёзной основе.

– Для этого у нас есть технологическая база, технологический центр и есть специалисты, которые руководят этими молодыми учёными. Ну, и конечно, в нашем институте есть возможность поддержать этих людей не только финансово, но чем-то и помимо заработной платы, – заверил заведующий сектором инновационных программ ИПФ РАН.

Заведующий сектором инновационных программ ИПФ РАН Алексей Кириллов

В пример он привёл технологии, связанные с переработкой отработанных масел и созданием установки для получения сорбента из торфа. Молодые сотрудники подхватили существующие технологии, создали установки, разработали методики технологических процессов. Сейчас уже проведены успешные эксперименты, получаются первые коммерческие продукты, к разработкам проявляют интерес индустриальные партнёры.

– Мы даём им полную свободу в определённых рамках. Они могут создавать свои стартапы. Если раньше, согласно ФЗ 217, институт входил в эти стартапы через вклады нематериальных активов (право использования патентов), то сейчас мы можем оказать поддержку какими-то помещениями, оборудованием, финансами. Это расширяет наши возможности как материнского предприятия по выделению небольших стартапов. И это получается очень эффективно, потому что на ранних этапах молодые сотрудники ещё не определились: куда они пойдут как учёные. В этот период им поручаются свои ответственные зоны деятельности, что стимулирует их дальнейшую работу, – подчеркнул Алексей Кириллов.

Но далее уточнил, что механизм этот, к сожалению, до конца ещё не отработан:

– Молодые ребята, которые к нам приходят, и обучены и "заточены" как учёные. То есть им интересно получать научные знания, для них важны публикации, важна защита диссертаций. И дальнейшая работа в крупных научных коллективах, желательно международных. Поэтому работу в стартапах они рассматривают как некий промежуточный шаг. В конечном счёте, людей в инновационных проектах у нас остаётся мало, все стремятся в научные коллективы, – справедливости ради отметил Алексей Геннадьевич. – Поэтому сейчас мы стараемся наладить некие кооперации с промышленными предприятиями, с Высшей школой экономики.

Всё это нужно для того, чтобы ребята генерировали идеи, доводили их до стадии макетных образцов или прототипов каких-либо технологий. А дальше, на основании лицензионных договоров, эти технологии, приборы, макеты передаются на промышленные предприятия.

– Это очень хорошо работает, – обозначил Алексей Кириллов.

Среди предприятий, с которыми его институт уже работает по указанным соглашениям, он назвал: ННПО имени М.В. Фрунзе , АО "НПП "Полёт", ОКБМ Африкантов, НИИИС, ЗАО "ГИКОМ", ООО "МЕДУЗА".

– Последний год, 2020-ый, стал очень продуктивным в этом плане. Мы подписали 11 лицензионных соглашений. И не отчётных, а реальных, – стал подводить итог своего выступления Алексей Геннадьевич. – На ранние стадии развития стараемся привлекать молодёжь. И это действительно работает – они у нас удерживаются!

Последним на прошедшей встрече за круглым столом выступил заместитель генерального директор НАПП Денис Замотин.

Как было отмечено перед его речью, НАПП – это некая синергия между промышленниками, вузами, профильными предприятиями и образовательными предприятиями. Что подтвердил позже сам Денис Замотин.

– Коллеги, все мы понимаем, что Нижегородский регион – это регион с высоким промышленным потенциалом. На нашей территории присутствуют такие бренды как "Росатом", "Лукойл", "Группа ГАЗ" и другие. Уже исходя из этого можно сделать вывод, что без молодых кадров, без хорошо обученных научных кадров, успешного развития стольких компаний бы не было. Если бы не наша нижегородская система образования, – утвердил замгендиректора НАПП. – Работаем мы в плотном партнёрстве как с Министерством образования, так и с вузами, техникумами и школами. Последним достижением, по моему мнению, является совместная работа по профориентации. Причём таким образом корректировался приём школьников в техникумы и вузы. И удалось скорректировать то, что бо льший процент поступающих пошёл в науку, на технические и инженерные специальности. Я считаю это нашим достижением.

Заместитель генерального директор НАПП Денис Замотин

В вопросе о мерах привлечения и удержания молодёжи в науке Денис Замотин согласился с предшествующими спикерами:

– Я сам прекрасно представляю, что необходима достойная зарплата, это очень важно. Второе – интересная работа с перспективами. И третье – это какой-то социальный пакет и социальный лифт.

Также он добавил, что на всех крупных промышленных предприятиях действуют программа поддержки молодых специалистов в ипотечном кредитовании, программа поддержки молодой семьи, программа поддержки здоровья и отдыха.

– Поэтому, конечно, на науку делается очень большая ставка. Поскольку только так мы можем двигаться вперёд – с молодыми хорошо подготовленными кадрами, – рассудил замгендиректора НАПП. – На наших предприятиях имеются базовые кафедры в партнёрстве и с политехом, и с университетом. Где студенты, завтрашние специалисты, получают доступ к технологиям, которые сегодня имеются на наших предприятиях. Они осваиваются, с ними работает наставник. Они вливаются в коллектив. Соответственно, когда такой студент заканчивает вуз и приходит на работу, период адаптации у него минимальный и он готов сразу приступить к работе. Это тоже достижение.

Опыт Нижегородской области во многом, как отметил Денис Замотин, можно назвать одним из лучших в стране.

– К нам часто приезжают посмотреть и поучиться. Сложностей ещё много, есть над чем работать. Для этого есть наука и молодёжь. В дальнейшем обязательно справимся со всеми задачами. Поработали очень хорошо! – завершил круглый стол Денис Замотин.

Наступивший год определённо не станет исключением и принесёт в нижегородскую копилку ещё много побед, грантов, стипендий и контрактов. А мы желаем успехов будущим инноваторам!