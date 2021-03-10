Весенние каникулы 2021 у школьников в Нижнем Новгороде: когда начнутся и сколько продлятся. Фото: Олег УКЛАДОВ

Этой зимой учебный год выдался весьма волнительным для нижегородских школьников: в начале года некоторые из них учились на дистанционке, затем – начали писать проекты и готовиться к проверочным работам. Так что сейчас самое время задуматься об отдыхе. Рассказываем, когда будут весенние каникулы 2021 у школьников в Нижнем Новгороде.

- На самом деле обязательных дат для весенних каникул в Нижегородской области нет, - пояснили «Комсомолке» в региональном министерстве образования. – Каждое образовательное учреждение само определяет даты каникул.

И, тем не менее, определенные рекомендации все же есть. Сегодня их озвучили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

- Городской департамент образования рекомендует общеобразовательным учреждениям Нижнего Новгорода в 2020-2021 учебном году организовывать весенние каникулы с 22 марта по 29 марта включительно, - рассказали в департаменте. – Таким образом, каникулы продлятся 8 дней.