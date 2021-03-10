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Фото горящей цистерны в Богородске опубликовали спасатели

Показываем фото с места происшествия
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Фото горящей цистерны в Богородске опубликовали спасатели.

Фото горящей цистерны в Богородске опубликовали спасатели.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Огромные клубы черного дыма, вырывающиеся языки пламени, снующие пожарные машины – поистине эпические фото горящей цистерны в Богородске опубликовали спасатели.

- Пожар вспыхнул в цистерне с печным топливом около двух часов дня 10 марта, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Объем этой цистерны составляет 50 кубометров. Она заполнена на 20 кубометров.

Огромные клубы черного дыма, вырывающиеся языки пламени, снующие пожарные машины.

Огромные клубы черного дыма, вырывающиеся языки пламени, снующие пожарные машины.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Однако одна только локализация пожара заняла около часа. Полностью ликвидировать открытый огонь удалось только около четырех часов дня.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сейчас работы на месте пожара продолжаются. Сейчас пожар локализован на площади 200 квадратных метров.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде продолжит следить за развитием событий.

ЧППроисшествия: ЧП