Фото горящей цистерны в Богородске опубликовали спасатели. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Огромные клубы черного дыма, вырывающиеся языки пламени, снующие пожарные машины – поистине эпические фото горящей цистерны в Богородске опубликовали спасатели.

- Пожар вспыхнул в цистерне с печным топливом около двух часов дня 10 марта, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Объем этой цистерны составляет 50 кубометров. Она заполнена на 20 кубометров.

Огромные клубы черного дыма, вырывающиеся языки пламени, снующие пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Однако одна только локализация пожара заняла около часа. Полностью ликвидировать открытый огонь удалось только около четырех часов дня.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сейчас работы на месте пожара продолжаются. Сейчас пожар локализован на площади 200 квадратных метров.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде продолжит следить за развитием событий.