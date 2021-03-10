«Считаю до трех или не знаю, что с тобой сделаю»: В Арзамасе женщину-водителя такси пассажир затащил на заднее сидение и изнасиловал

В Арзамасе женщину-водителя такси пассажир затащил на заднее сидение и изнасиловал.

Крайне долгая и неприятная смена выдалась 1 марта женщине-водителю такси в Арзамасе. 48-летняя Елизавета Волкова (имя героини изменено – прим. ред.) выехала на трассу около половины восьмого вечера. Поначалу все шло хорошо, пассажиры сменялись пассажирами, все были вполне дружелюбны и доброжелательны. Однако в половине второго ночи к ней машину подсели трое мужчин.

- Они с самого начала вели себя довольно развязно, - рассказывала позднее женщина полицейским. – Через пару улиц двое мужчин вышли, а третий поехал со мной дальше. Он попросил отвезти его к нему домой, там я его некоторое время подождала. А когда он вернулся, предложил мне заняться с ним сексом.

От такого предложения женщина отказалась, и тогда пассажир перешел к более решительным действиям. По дороге в поселок Ломовка Арзамасского района он начал закатывать сцену, между ними завязалась ссора. В результате, мужчина сначала разбил водительское стекло автомобиля, а потом у него в кармане блеснул нож.

- Я, конечно, сильно испугалась, - вспоминает женщина. – Я стала просить его выбросить этот нож, пока не поздно. К счастью, он меня послушался.

Однако на этом мужчина не успокоился. Когда они вернулись в Арзамас, он снова начал приставать к водителю такси. Правда, на этот раз речь шла уже о предложении безумной ночи, а об угрозах.

- Считаю до трех или не знаю, что с тобой сделаю, - пообещал пассажир, заставляя женщину пересесть на заднее сиденье.

Стащив с нее одежду, мужчина изнасиловал ее. Сразу же после случившегося она обратилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении этого преступления. Им оказался 41-летний местный житель, работавший формовщиком на заводе.

С прошлого года он стоял на учете в связи с расследованием административного дела. С учета его сняли только несколько месяцев назад. Сейчас по факту нападения на девушку уже возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.