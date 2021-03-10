От Нижегородской области в полуфинале профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты» заявлены 9 участников.

В Нижегородском государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина стартовал окружной полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней с 9 по 11 марта. Проект проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

От Нижегородской области заявлены 9 студентов. Это учащиеся Мининского университета и Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Торжественное открытие полуфинала началось с видеообращения руководителя проекта «Учитель будущего. Студенты» АНО «Россия – страна возможностей» Андрея Богданцева:

«Уважаемые участники, вы уже проделали серьезную работу, прошли в полуфинал конкурса «Учитель будущего. Студенты», доказали право представлять свой регион и свой вуз на всероссийском уровне. Наша основная задача – дать шанс активной, талантливой молодежи проявить себя, открыть новые пути для профессионального развития. Уверен, конкурсные испытания будут интересными и полезными для вашей будущей педагогической деятельности. Впереди у вас три насыщенных дня полуфинала. Вы проявите свои умения и навыки, научитесь новому, познакомитесь со студентами из других регионов Приволжского федерального округа. Желаю вам получить удовольствие от участия в конкурсе, удачи!»

От Приволжского федерального округа приглашение в полуфинал конкурса получили 100 студентов, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. От Республики Татарстан приглашены 18 участников, от Пермского края – 11 полуфиналистов, от Удмуртской Республики – 10 студентов, по 9 участников получили приглашения от Республики Мордовия и Нижегородской области, от Пензенской области – 8 конкурсантов, от Саратовской области – 7 студентов, по 6 полуфиналистов – от Оренбургской и Самарской областей, а также от Республики Башкортостан, 5 участников приглашены от Чувашской Республики, по 2 студента от Республики Марий Эл и Ульяновской области и 1 полуфиналист от Кировской области.

С напутствием к участникам полуфинала обратилась министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова: «Дорогие друзья! Рада, что вам удалось собраться сегодня в этом зале, потому что те этапы, которые вы проходили в формате онлайн, они, несомненно, научили многому, но, когда дело доходит до полуфинала и финала, почувствовать ауру и конкурентное состояние можно именно в таком формате. Я сама лично очень люблю все проекты платформы «Россия – страна возможностей», она уникальна во всех смыслах, потому что она дает возможности попробовать и прочувствовать себя. Важно, что вы не побоялись принять участие в конкурсе, потому что, безусловно, только люди с активной жизненной позицией не боятся пробовать новое. За вами будущее России и, в частности, нашего образования, потому что нам нужны свежие кадры и свежие идеи».

Она отметила, что площадкой для проведения полуфинала был выбран Мининский университет – один из вузов, который имеет устойчивые традиции педагогического образования и выразила надежду, что в финале среди будет представителей Приволжского федерального округа будут и студенты Мининского университета. «Проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это старты, которые открываются перед вами, нужно только не бояться пробовать новое, проверять себя, свои силы. Даже те, кто не станут финалистами, все равно будут в выигрыше – они получат сильное превращение своих компетенций, которое невозможно получить ни в одном теоретическом курсе. Я вас поздравляю, желаю вам удачи!» – подчеркнула министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

На торжественной церемонии открытия полуфинала выступил и. о. ректора Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина Виктор Сдобняков:

«Для Мининского университета – честь стать профессиональной площадкой проведения третьего полуфинала Всероссийского конкурса «Учитель будущего. Студенты». В этом году наш вуз отмечает 110-летие, и хочу отметить особый смысл того, что юбилейный год включает события подобного уровня. Миссия конкурса – выявление и развитие талантов, повышение качества образования – созвучны нашему видению развития университета и образовательной политике страны в целом. Принципиальная особенность конкурса в том, что все задания выполняются в режиме реального времени, это позволяет оценить способность участников проявлять как навыки командной работы, так и лидерские качества. На мой взгляд, конкурс формирует команду единомышленников, из которых и будет складываться сообщество учителей будущего».

В предметном тестировании наибольшее количество полуфиналистов Приволжского федерального округа выбрали русский язык, психологию и педагогику, метапредмет (совокупность различных предметов, которые преподаются в начальной школе), обществознание и математику.

Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней. Участников ждет комплексная оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В ходе полуфинала также пройдут обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.

Конкурсная программа включает в себя следующие блоки:

• Кейс-турнир (решение психолого-педагогических кейсов);

• Проектный спринт «Школа будущего» (разработка решений для школ региона);

• Стратегическая игра «Педагогический ориентир».

В рамках полуфинала для участников также пройдут такие мероприятия как нетворкинг, педагогические мастерские, культурно-образовательная программа, а также открытая лекция на тему: «Учить воспитывая и обучая воспитать», которую проведет кандидат исторических наук, доцент, председатель Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» Виктор Степаненко.

По итогам окружного полуфинала будут определены студенты, которые примут участие в финале конкурса.

Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также в Образовательном центре «Сириус».

Цель конкурса – поиск, развитие и поддержка студентов, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с системой образования (в том числе студенты любых вузов, которые планируют или уже работают в системе дополнительного образования, планируют получить вторую специальность «педагог» или являются участниками студенческих педагогических отрядов).

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior» и «Конкурс политологов» (проводится совместно с ЭИСИ).

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

«Учитель будущего. Студенты» конкурс по развитию и поддержке перспективных обучающихся (студентов) по педагогическим и иным программам высшего образования, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с образовательными организациями, обладающих высоким уровнем предметных знаний, ключевых психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. Принять участие в конкурсе могут студенты бакалавриата и специалитета не младше 3 курса или магистратуры очной, очно-заочной и заочной форм обучения.

Участие в конкурсе бесплатное.