Гигантская скульптура, лекторий и коворкинг: Как изменится киноцентр «Рекорд» после реконструкции

Масштабная реконструкция "Рекорда" началась в 2019 году. Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде продолжается масштабная реконструкция киноцентра «Рекорд» - главного очага интеллектуальной культуры города. На сегодняшний день работы выполнены на 80%: идет ремонт вестибюля, кинозала и других помещений. О том, как будет выглядеть обновленный «Рекорд», рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

По его словам, здесь появятся сразу три выставочных пространства общей площадью 500 квадратных метров. На первом этаже ротонды разместится кафе со стойкой и столиками. Летом двери будут открываться, увеличивая зону для посетителей. Также здесь появится пятиметровая скульптура девочки, сидящей на стуле. На втором этаже ротонды разместится лекторий на 40 человек и зона коворкинга.

Киноцентр "Рекорд" - место притяжение ценителей культуры. Фото: Александр Воложанин

«Обновленное пространство станет современным, красивым и функциональным. Надеемся, что нижегородцы с высокими культурными запросами по достоинству оценят преобразившийся киноцентр», – отметил Олег Беркович.

Два входа: летний и зимний

Здание киноцентра «Рекорд» на пересечении улиц Алексеевской и Пискунова было построено в тридцатых годах прошлого столетия, и за это время ни разу капитально не ремонтировалось. Как рассказал автор проекта реставрации руководитель архитектурного бюро «ГОРА» Станислав Горшунов, специалисты тщательно изучили чертежи архитектора Александра Яковлева, по проекту которого и был построен «Рекорд», и приняли решение минимально менять то, что есть.

Ход реставрации оценил министр культуры региона Олег Беркович. Фото: Александр Воложанин

«Некоторые вещи мы воссоздали по оригинальным чертежам. Чтобы появились новые сценарии использования этого пространства, мы изменили планировочную структуру. После завершения реконструкции существующие пространства станут более функциональными. Здесь можно будет заниматься, работать, проводить лекции, устраивать выставки и кинопремьеры», – рассказал автор проекта реставрации и современного приспособления киноцентра «Рекорд», руководитель архитектурного бюро «ГОРА» Станислав Горшунов.

Так, после реставрации в киноцентре будет два входа – летний и зимний.

«Раньше, чтобы попасть в гардероб, нужно было пройти несколько залов. Нам показалось это нелогичным. И теперь появилось два входа: зимний и летний. Зимний вход встречает посетителей как раз-таки гардеробной группой», - пояснил Станислав Горшунов.

В ротонде будет располагаться кафе. Фото: архитектурное бюро "ГОРА"

Под слоем краски обнаружили лепнину

Реставрация культурного центра «Рекорд» ведется в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Начались ремонтные работы еще в 2019 году. Тогда была отреставрирована ротонда и воссозданы оконные и дверные проёмы по фасаду. Также были заменены все инженерные коммуникации: системы вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления и слаботочные системы.

Сейчас, на втором этапе, ремонтируется вестибюль, кинозал, воссоздаются сохранившиеся элементы декора. По данным регионального правительства, стоимость работ составляет 35 миллионов рублей. В ближайшее время будет закуплено новое оборудование для кинозала и выставочных пространств.

Здесь появятся три выставочных пространства общей площадью 500 квадратных метров. Фото: Александр Воложанин

«Интересно, что в кинозале сохранился потолочный лепной декор. Мы неожиданно обнаружили его под многочисленными наслоениями лакокрасочных материалов. В выставочном зале, к сожалению, оригинальные потолки и барельефы были утрачены. Здесь будут оштукатуренные стены и декоративные пилястры. В целом реставрационные работы выполнены на 80%», – рассказал генеральный директор подрядной организации ЗАО «СМУ-77» Владимир Молоканов.

Обновленный киноцентр «Рекорд» распахнет свои двери для посетителей летом 2021 года. Сейчас сотрудники готовят программу, которую планируется представить нижегородцам уже в июле.