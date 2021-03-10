В Нижнем Новгороде подростки до смерти запинали 55-летнего мужчину

Когда мужчину доставили в больницу, на нем буквально не было живого места. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде двое подростков подозреваются в избиении до смерти человека. 15-летний школьник и его 17-летний товарищ так сильно исколотили 55-летнего мужчину, что тот через несколько дней скончался в больнице.

Как рассказал «КП» источник в силовом ведомстве, все произошло в августе 2020 года в квартире одного из домов на улице Глеба Успенского в Ленинском районе – именно оттуда поступил в больницу №39 пострадавший. На нем буквально не было живого места: его избили и испинали так, что все тело покрылось гематомами.

«У мужчины были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, многочисленные гематомы на голове, межполушарная щель, множественные ушибы мягких тканей туловища и нижних конечностей», - рассказали в правоохранительных органах.

Через полторы недели мужчина скончался от полученных травм. Следователи начали проверку, и вскоре вышли на след предполагаемых злоумышленников – ими оказались двое подростков: местный десятиклассник и его 17-летний друг. Оба они имеют судимость за кражу.

«Молодые люди задержаны и допрошены в качестве подозреваемых. Запланировано проведение обысков по их месту жительства», - рассказали в правоохранительных органах.