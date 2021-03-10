«Получил химические ожоги пищевода»: На Ваду годовалый ребенок на глазах у взрослых наглотался средства для чистки плиты

Двое детей-погодок вместе с мамой гостили в тот вечер у бабушки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В селе Вад Нижегородской области полуторагодовалый ребенок получил химические ожоги ротовой полости и пищевода, прыснув в рот спрей для чистки плиты. Все произошло на глазах у взрослых, поэтому мальчику быстро начали оказывать первую помощь. Об этом «КП» рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 1 марта в одном из домов на улице Поющева, где проживает бабушка мальчика. В тот день у женщины гостила 28-летняя дочка Людмила* со своими детьми-погодками: полуторагодовалым Мишей* и его старшей сестренкой Машей*.

Вечером вся семья собралась за ужином, но дети быстро поели и пошли играть. Вот только в качестве игрушек малыши выбрали совсем не детские вещи. Встав из-за стола, маленький Миша подошел к полке с цветами, около которой стоял спрей-антижир для чистки кухонных плит, схватил бутылек и впрыснул средство себе в рот. Взрослые, увидев это, кинулись к ребенку.

«Мама и бабушка сразу вызвали «скорую» и параллельно начали делать мальчику промывание рта. Прибывшие медики поставили диагноз «химический ожог ротовой полости и пищевода». Сейчас ребенок находится на стационарном лечении в детской областной больнице в Нижнем Новгороде», - рассказал источник.

Подобные средства опасны тем, что в их состав входит едкая щелочь – гидроксид натрия. Попадание его на кожу чревато возникновением химических ожогов, что уж говорить о нежных слизистых полости рта. Попадание в пищевод человека всего 0,01-0,02 г едкого натра может привести к летальному исходу.

Сейчас по данному факту проводится проверка, однако, по данным правоохранительных органов, семья, в которой это произошло, характеризуется положительно.

«Мама мальчика – вдова, в настоящее время находится в декретном отпуске с детьми до трех лет. К административной и уголовной ответственности не привлекалась, на профилактическом учёте в ПДН ранее не состояла и не состоит. Жалоб по месту жительства не поступало, характеризуется положительно», - подчеркнул источник.

* - имена героев изменены