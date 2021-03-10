«Не пожалели даже беременную самку»: В Уренском районе браконьеры расстреляли семью лосей с детенышем

По факту убийства трех лосей в Уренском районе возбуждено уголовное дело. Фото: Вадим Корбут

Случай, произошедший на днях в Уренском районе, поверг в шок всех сотрудников местного лесничества и даже бывалых охотников. Там браконьеры застрелили целую семью лосей с детенышем - следы свежевания туш обнаружил егерь на опушке леса во время обхода.

«Живодеры, не пожалели даже беременную самку!» - возмущаются местные жители.

Как рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, жертвой браконьеров стали самец, беременная самка и сеголеток – детеныш, появившийся на свет в этом году. Сезон охоты на лосей уже закрыт, но это не помешало браконьерам загнать лосиную семью и расправиться с животными.

Сейчас браконьеров разыскивает полиция. Вероятнее всего, это сделал не один человек: в одиночку трудно справиться сразу с тремя животными, масса взрослых особей которых может достигать 700 кг!

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 258 УК РФ по факту незаконной охоты на трех лосей. Все материалы и вещественные доказательства, обнаруженные на месте происшествия, переданы в правоохранительные органы для производства дознания», - пояснили в ведомстве.

Ущерб, нанесенный животному миру, оценили в 880 тысяч рублей.

По данным мониторинга, проведенного в 2020 году, в нижегородских лесах обитает 16,4 тысячи лосей, в то время как в 2011 году их насчитывалось всего 8,1 тысячи.

«Для сохранения стабильной численности объектов животного мира в регионе применяется принцип антибраконьерских групп. В минувшем году силами специалистов по охране объектов животного мира, ГКУ НО «Центр охраны животного мира», полиции, Росгвардии, производственными охотинспекторами проведено более восьми тысяч контрольно-надзорных мероприятий», - рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

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