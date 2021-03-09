Криминальный Abibas: В Арзамасе полицейский вымогал деньги с торговца подделками известных брендов

Дело было в одном из магазинчиков, бесчисленное множество которых разбросано по всей российской глубинке. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Арзамасе полицейский, который должен бороться с коррупцией, сам оказался фигурантом громкого уголовного дела. Теперь уже бывшего старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения, в результате которого был причинен значительный ущерб.

Все произошло год назад. Проводя проверку точки в торговом центре на улице Мира, полицейский обнаружил подделки известных брендов. Дело было в одном из магазинчиков, бесчисленное множество которых разбросано по всей российской глубинке. Те самые магазины, где можно прикупить модные штаны с лампасами Abibas за 350 рублей или сумочку Dolce&Banana за пятьсот.

В результате проверки контрафактная продукция была изъята, а на предпринимателя завели административное дело. Однако полицейский решил немного приукрасить и сообщил торговцу, что ему грозит «уголовка».

«Обвиняемый в ходе неоднократных встреч с индивидуальным предпринимателем ввел его в заблуждение, что располагает полномочиями по не привлечению его к уголовной ответственности и возврате изъятого имущества и склонил его к передаче денег», - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Изъятые у сотрудника полиции деньги. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Склонял полицейский его несколько месяцев, и только в ноябре торговец подделками передал ему 50 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности и возврат изъятых товаров. «Сделка» состоялась утром 12 ноября на той же улице Мира, однако действия коллеги пресекли оперативники ФСБ и следователи СК.

«Обвиняемый уволен из органов полиции. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал, находится под домашним арестом. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказали в следкоме.