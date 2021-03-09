«До -26 градусов»: Узнали, когда будут морозы в Нижегородской области

Аномальные морозы возвращаются в Нижегородскую область. Фото: Олег УКЛАДОВ

Несмотря на то, что на календаре почти уже середина марта, в регион возвращаются аномальные холода. По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 7-14 градусов. Рассказываем, когда будут морозы в Нижегородской области.

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», период аномально холодной погоды продлится с 9 по 13 марта. Но если 9 марта днем солнечные лучи все же прогреют воздух до комфортных температур в -8…-10 градусов, то уже в ночь на среду ожидается существенное похолодание. 10 марта нижегородцы вновь ощутят дыхание зимы: ночью и в утренние часы до -21 градусов, днем прогреет до -14…-19. Ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер умеренный, не более 8 метров в секунду.

В ночь на 11 марта станет еще холоднее: в отдельных районах Нижегородской области столбики термометров опустятся до -26 градусов. Однако днем из-за облаков периодически будет появляться солнце, в связи с чем потеплеет до -8…-13.

В пятницу, 12 марта, синоптики обещают солнечный день без осадков. Морозы пойдут на спад, и днем термометры покажут -7 градусов. Однако ночью температура воздуха всё еще будет опускаться до -15….-17 градусов – такая ситуация сохранится как минимум до конца недели.

В субботу и воскресенье, 13-14 марта, ожидается переменная облачность, днем умеренный мороз -6…-9 градусов. Осадков не прогнозируется, однако ожидается усиление ветра до 12 метров в секунду, поэтому для прогулок на свежем воздухе стоит одеться теплее. И будьте аккуратны: на дорогах гололедица.