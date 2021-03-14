Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 марта 2021 года: за сутки в регионе заразилось 367 человек
Фото: Олег ЗОЛОТО
По данным на 01:00 14 марта 2021 года, за последние сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 419 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 94 543 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе было отмечено 367. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 101 515 человек.
Статистика зараженных по коронавирусу на 14 марта
Фото: Яндекс
К сожалению, число умерших выросло до 2 626 человек, ещё тринадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
По заболеваемости COVID-19 Нижегородская область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область (609 человек), Санкт-Петербург (943 человека) и Москва (1 600 человек).
Напомним, что в этом году масленица в Нижнем Новгороде пройдет под строгим соблюдением коронавирусных ограничений.
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