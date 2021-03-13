Лыжный марафон «Нижний 800» состоялся на Щелоковском хуторе: на старт вышли 488 человек

Основными забегами стали соревнования на дистанциях 7, 30 и 50 километров. Фото: Кирилл Мартынов

Сегодня, 13 марта, в Нижнем Новгороде состоялся лыжный марафон «Нижний 800». Для проведения спортивного события была представлена трасса на территории Щелоковского хутора. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Лыжную трассу на Щелоковском хуторе к соревнованиям готовили при помощи современного ратрака.Фото: Кирилл Мартынов

Основными забегами стали соревнования на дистанциях 7, 30 и 50 километров. В рамках фестиваля на лыжи встали 488 человек, среди них были как профессионалы, так и любители.

Свои силы в марафоне проверяли не только профессиональные лыжники, но и любители. Фото: Кирилл Мартынов

- Немаловажно, что сегодня здесь собрались не только нижегородцы, но и гости из других регионов страны, - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин. - Такие знаковые мероприятия, как лыжный марафон «Нижний 800», не только привлекают людей к занятиям спорта, но и повышают имидж нашего города в преддверии его 800-летнего юбилея.

Общий призовой фонд составил 250 000 рублей. Фото: Кирилл Мартынов

Известно, что соревнования прошли на высоком уровне, каждый участник забегов получил на финише медаль. Теперь лыжный марафон планируют проводить ежегодно.

Соревнования прошли на высоком уровне. Фото: Кирилл Мартынов

- Это было зрелищно и азартно! Таких масштабов Нижний Новгород не видел с 1995 года. Очень рад, что удалось организовать этот зимний праздник для всех любителей лыжного спорта, - поделился идейный вдохновитель лыжного марафона «Нижний 800» Владимир Холопов.

В соревнованиях приняли участие 488 человек. Фото: Кирилл Мартынов

По словам олимпийского чемпиона, депутата ГосДумы РФ Дмитрия Сватковского, именно на территории Щелоковского хутора зарождался горьковский лыжный спорт. В частности, здесь проходили областные и всероссийские соревнования, «Лыжня России».

Мероприятие прошло при поддержке правительства Нижегородской области. Фото: Кирилл Мартынов

- Я рад, что сегодня «большие лыжи» вернулись сюда. И марафон даст новый стимул не только для развития лыжного спорта в регионе, но и вдохнет новую жизнь в эти исторические для всех лыжников места, - подытожил он.

аждый участник лыжного марафона «Нижний 800» получил на финише - медаль. Фото: Кирилл Мартынов

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