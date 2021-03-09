Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 марта 2021 года: 382 нижегородца заразились за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 382 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 99,6 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 99 646.

Среднесуточные показатели выздоравления остаются устойчивыми. По последним данным от 7 марта, за сутки выписались 455 нижегородцев. От начала пандемии в регионе полностью излечились 91 983 человека.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 11 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 562 нижегородца. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, с 5 марта в регионе смягчили ковидные ограничения. Изменения коснулись допустимого числа участников различных мероприятий. В частности, церемоний бракосочетания. Теперь, вместо одного человека на 10 квадратных метров, это может быть один человек на четыре "квадрата".

Кроме того, гардеробы в цирке, концертных залах и театрах возобновляют свою работу.

Но режим самоизоляции для нижегородцев 65 лет и старше продлили до 28 марта.

К счастью, этой весной жителей региона может ждать отмена масочного режима.

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