Иномарка повисла на отбойнике Борского моста в ночь с 7 на 8 марта. ФОТО: ЧП | ДТП Нижний Новгород

В сообществе ВКонтакте "ЧП | ДТП Нижний Новгород" опубликовали фотографию с места происшествия, случившегося в ночь с 7 на 8 марта. В записи на стене группы указано место действия — Борский мост. На фото запечатлено, как крупная иномарка буквально повисла на отбойнике. Очевидно, водитель был в шаге от падения вниз по склону, где он мог приземлиться на железнодорожные пути или провода. Других свидетельств произошедшего пока нет, как и официальных комментариев о том, что именно стало причиной ДТП.

В комментариях под публикацией мнения нижегородцев разделились. Одни сочувствуют водителю и грешат на снежную колею на переправе, другие — винят самого водителя:

— Отбойники при 30 (км/ч) так не рвёт. Тут около сотни, как минимум, — заявил один из пользователей.

— Сейчас расскажет сказку "ехал 30 (км/ч)", виноват снег, — согласился другой.

— Не надо гнать, если знаешь, что там колея и ужасная дорога. Сам виноват, теперь будет ему уроком, чтоб не гонял, — выразился третий.

Некоторым всё же удалось посочувствовать. Они объяснили это тем, что знают не по наслышке, как опасно сейчас на Борском мосту. "В рубашке родился" — сказали они.

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