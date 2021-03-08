"Озеро с лепестками роз": Нижегородские моржи отметили 8 марта в проруби. ФОТО: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ

В городских группах в социальных сетях распространились фотосвидетельства новых подвигов нижегородских моржей: на этот раз по случаю Международного женского дня.

Сегодня утром, 8 марта, они собрались у одного из водоёмов и вырезали во льду прорубь.

Этим дамам подарок явно пришёлся по вкусу. ФОТО: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

— Целое озеро с лепестками роз! Вот это праздник для любимых женщин, — подписали опубликованные фото на канале "Нижний №1". — Зацените, там даже прорубь в форме сердца. Милота!

Да, мужчины, приготовившие сюрприз своим дамам, не остановились на одной только форме проруби, но и решили сделать всё максимально красиво, украсив воду лепестками. Кроме того, женщины на фото и сами стоят с букетами тюльпанов.

Прорубь для женщин вырезали в форме сердца. ФОТО: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Подобные забавы определённо не для каждого и каждой, но эти дамы действительно выглядят очень довольными. Так что какие бы ни были у других сомнения относительно экстремального подарка, участники события точно знали, чем порадовать своих девчат.

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