Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 марта 2021 года: 455 нижегородцев выписались за сутки

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 марта 2021 года: 445 нижегородцев выписались за сутки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 383 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 99,2 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 99 264.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 91 983 человека. За последние сутки выписали 455 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 13 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 551 нижегородец. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, с 5 марта в регионе смягчили ковидные ограничения. Изменения коснулись допустимого числа участников различных мероприятий. В частности, церемоний бракосочетания. Теперь, вместо одного человека на 10 квадратных метров, это может быть один человек на четыре "квадрата".

Кроме того, гардеробы в цирке, концертных залах и театрах возобновляют свою работу.

Но режим самоизоляции для нижегородцев 65 лет и старше продлили до 28 марта.

К счастью, этой весной жителей региона может ждать отмена масочного режима.

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