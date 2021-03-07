"Ничего себе поездочка": Синяками и ушибами заплатила нижегородка за проезд на маршрутке. ФОТО: "Нижний №1"

Одна из жительниц Нижнего Новгорода опубликовала в сети не самые приятные фотографии. За ними наверняка последует история о побоях или нападении — такое сложилось первое впечатление. Но всё оказалось куда прозаичнее: история рассказывает о простой поездке на городской маршрутке.

— Синяки, испачканная одежда, отбитая спина — так наша подписчица проехалась на 91 автобусе, — сказано в публикации на канале "Нижний №1".

Подробностей поездки "с ветерком" мало, но они всё же изложены:

— Женщина рассказала, что водитель гнал так, что даже не замечал, как на поворотах пассажиры падали со своих мест. Ничего себе поездочка!

Водитель гнал и не замечал, что пассажиры падают с мест. ФОТО: "Нижний №1"

А ярко-фиолетовые кровоподтёки на руках нижегородки, снятые на камеру, — это и есть последствия такого путешествия по городу. Если вдуматься, поездка и правда была страшной. Сложно представить, с какой силой нужно удариться, чтобы заработать такие синяки. А представить скорость транспортного средства для этого — почти невозможно.

Надеемся, от рук и педали газа виновного водителя жители Нижнего Новгорода больше не пострадают. Быть может, у него выдался очень тяжёлый день. У автора фотографий — однозначно. Ей мы желаем скорейшего заживления ран и водителей поспокойнее в будущем.

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