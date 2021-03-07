Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 марта 2021 года: за сутки умерло ещё 16 нижегородцев Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 7 марта 2021 года, за последние сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 430 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 91 528 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе было отмечено 386. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 98 881 человек.

К сожалению, число умерших выросло до 2 538 человек, ещё шестнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 7 марта Фото: Яндекс

По заболеваемости COVID-19 Нижегородская область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область (746 человек), Санкт-Петербург (975 человек) и Москва (1 820 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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