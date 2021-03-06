«Он пытался флиртовать»: Екатерина Одинцова призналась, что гуляла возле виллы Ван Дамма в рулоне бумажных полотенец

Екатерина Одинцова призналась, что гуляла возле виллы Ван Дамма в рулоне бумажных полотенец. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Долгие годы известная телеведущая Екатерина Одинцова молчала об одной скандальной истории в своей жизни – 11 лет назад она едва не предстала полуобнаженной перед голливудским актером Жаном Клодом Ван Даммом. И вот сегодня она раскрыла давнюю тайну.

- Это фото сделано 11 лет назад в Таиланде. Наутро после одной из самых смешных ночей в моей жизни, - разоткровенничалась светская львица. - Когда я стояла перед дверью виллы Ван Дамма, завернутая в рулон бумажных полотенец, и думала, как ему объяснить мои ночной визит в такой странной одежде.

По словам телеведущей, в тот день она оказалась на Пхукете в рамках пресс-тура вместе с друзьями-журналистами. Она жила одна на вилле с огромным бассейном и высоким забором. По соседству поселился легендарный Жан Клод Ван Дамм.

- За завтраком мы с ним познакомились и он даже пытался флиртовать, но я не смогла поддержать беседу - мои англии скии в то время был на уровне Эллочки-Людоедки, - вспоминает телеведущая. - Вечером на моей вилле устроили ужин, после которого мы все отправились в бассейн прямо в вечерних нарядах. Мы дурачились и плескались в бассейне, хохотали, залили водои всю террасу. Выпили все вино.

А когда гости разошлись, персонал просто вынес все , что было вокруг бассейна. Скатерти, полотенца - все было отправлено в прачечную.

А по соседству в это время был Ван Дамм. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Все бы ничего, да только после душа телеведущая решила выйти покурить к бассейну. Одеваться она не стала, понадеявшись, что сможет взять полотенце возле бассейна. Все, что происходило дальше, больше напоминало комедию абсурда: полотенец возле бассейна не оказалось, дверь автоматически захлопнулась. А Одинцова осталась стоять голышом посреди сада.

- Вариантов было два: ехать на велосипеде на ресепшен или постучаться к соседу Ван Дамму. Но сначала надо было во что-то одеться, - вспоминает Одинцова. – Единственное, что нашлось на вилле из одежды – это рулон бумажных полотенец. Я смогла соорудить из него подобие платья. Поняла, что к соседу в таком виде точно идти не стоит. К счастью, я успела заметить телефон, прикрепленный снаружи виллы у входной двери.