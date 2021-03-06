Загадочное исчезновение в Сарове: Пенсионер пропал на кладбище в канун Нового года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Город Саров в Нижегородской области – это закрытый город, в который невозможно попасть без специального пропуска. Это место считается одним из самых безопасных в стране. Однако именно здесь произошло самое загадочное преступление последнего времени.

"Никуда не собирался уходить"

70-летний пенсионер Виктор Николаев уже много лет живет в Сарове со своим сыном. Вот только в последнее время он начал злоупотреблять со спиртным. Нет, он, конечно, не уходил в запои, но выпивал регулярно. Его сын-атомщик это занятие не одобрял, из-за чего между ними периодически вспыхивали ссоры. Поэтому когда 27 декабря он пришел домой и застал отца навеселе, то чтобы избежать ссоры ушел из дома. В ту ночь он решил переночевать в гостинице.

- На другой день я позвонил отцу, - позднее рассказывал мужчина полицейским. – Он был дома, уходить никуда не собирался. Однако когда еще через день я вернулся в квартиру, дома его не застал.

Ничего подозрительного сын в этом не увидел. Он знал, что неподалеку, в Дивеевском районе, у отца жил брат.

- Я посчитал, что он к нему и поехал, - вспоминает мужчина. – Тем более, что его пропуска для въезда в Саров в доме не увидел. Мне самому как раз в этот день надо было уезжать в командировку. Вот я и уехал.

Почувствовал неладное мужчина только спустя неделю, когда вернувшись домой, снова не застал отца дома. Более того, в квартире царил беспорядок – было видно, что уже неделю там никто не появлялся. Тщательнее обследовав квартиру, он обнаружил, что пропуск отца на месте. А значит, уехать к брату в Дивеево он не мог.

- Я, конечно, сразу к сестре бросился, - вспоминает мужчина. – Но она тоже отца больше недели не видела. Мы поняли, что произошло что-то неладное. И пошли в полицию.

"Видели на кладбище"

К поискам пропавшего пенсионера подключились и полицейские, и волонтеры. Выйти на след пенсионера удалось только спустя несколько часов. Оказалось, что в последний раз мужчину видели…на кладбище.

- 28 декабря мне местный сторож рассказал, что на аллее возле мусорных контейнеров лежит мужчина, - вспоминал позднее работник местного кладбища. – Приехав туда на машине, я действительно увидел мужчину. Он жал прямо на земле, и от него сильно пахло алкоголем. Я поднял его, растер ему лицо снегом. Он немножко пришел в себя и пояснил, что ему надо на новое кладбище – якобы у него там два месяца назад жену похоронили. Не знаю, дошел ли он туда – больно уж пьяный был. Да и спортивная сумка у него была полным-полна бутылок.

Сам работник сразу же уехал, а что стало с пенсионером – одному богу известно. Полицейские вместе с волонтерами несколько раз прочесывали местность – и само кладбище, и всю прилегающую территорию. Да только все без толку – пенсионер как в воду канул.

- На место даже приезжали кинологи с собаками, - рассказал «Комсомолке» источник» в правоохранительных органах. – Но тоже ничего не нашли. Конечно, поиски еще осложняются погодными условиями – там высота снега около метра. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».