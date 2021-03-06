Два малыша эму родились в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Пол уже вылупившихся малышей пока неизвестен. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Приятная новость пришла из нижегородского зоопарка «Лимпопо» - там снова пополнение! В первых числах марта на свет появились два птенца эму – они уже самостоятельно питаются и с интересом изучают вольер. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Птенцов обычно воспитывает самец. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Заботу о потомстве взял на себя самец: именно он занимается обучением птенцов, знакомя их с окружающим миром.

- Эму весьма необычная птица. Так, высиживает яйца и воспитывает птенцов не самка, а самец. Он же защищает птенцов в первые месяцы их жизни, пряча их под перо. К гнезду самку он и близко не подпускает, - рассказал директор зоопарка Владимир Герасичкин.

В настоящее время птенцы с интересом изучают вольер. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Стоит отметить, что отец семейства не только внимательно следит за безопасностью птенцов, но параллельно высиживает еще одно яйцо. Возможно, в ближайшее время у малышей появится ещё один братик или сестренка.

Эму — вторая по величине птица после страуса. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Пол вылупившихся эму еще неизвестен, так как самец активно охраняет их покой и в случае опасности сразу прячет малышей в оперении.

Справка:

Эму — птица отряда казуарообразных, вторая по величине птица после страуса. Заботу о потомстве проявляет только самец. Он сооружает из веточек и подстилки гнездовую платформу, в одиночку высиживает яйца и ходит затем с выводком, обучая птенцов. Все это время мирный самец ничего не ест и становится довольно опасным.

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