«Живите по заповедям»: Дочь Екатерины Одинцовой и Бориса Немцова обвенчалась со своим избранником

Дочь Екатерины Одинцовой и Бориса Немцова обвенчалась со своим избранником. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юная дочь политика Бориса Немцова и известной телеведущей Екатерины Одинцовой на днях обвенчалась со своим избранником Димитрием. Радостной новостью и снимками поделилась на своей странице в Инстаграм счастливая мама молодой супруги.

- Дина и Димитрий, будьте счастливы! Живите по заповедям, пусть Бог хранит вашу семью!Меня переполняет благодарность, - призналась Екатерина Одинцова своим подписчикам.

Напомним, церемония бракосочетания 18-летней Дины Немцовой и его возлюбленного состоялась еще прошлым летом. Но тогда из-за продолжающейся пандемии коронавируса отмечать свадьбу пришлось в очень узком кругу на Рублевке. Даже брат новобрачной не смог присутствовать на церемонии.

Церемония прошла в храме Священномученика Антипа на Колымажном дворе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

К слову, многие знакомые советовали Дине повременить со свадьбой. Одних пугала пандемия, других – слишком юный возраст невесты. Однако сама Дина не раз отмечала, что не видит ничего плохо в раннем браке. По словам девушки, она уверена в своих чувствах и полностью доверяет 18-летнему жениху. Они встречались три года, так что успели хорошо узнать друг друга.

- Некоторые люди советовали мне повременить со свадьбой. Основной тезис: нужно нагуляться, пожить для себя, поучиться, а потом уже создавать семью. Я с этим не согласна. «Нагуляться» - это вообще не про меня, - откровенничала девушка.

С момента свадьбы прошло уже семь месяцев. И вот пара решила скрепить свои отношения не только перед людьми, но и перед богом.