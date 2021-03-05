«Стащила соболиное пальто и ботинки D&G»: Домработница-молдаванка обновила гардероб за счет жены крупного нижегородского бизнесмена

Домработница-молдаванка обновила гардероб за счет жены крупного нижегородского бизнесмена. Фото: СОЦСЕТИ

Отправляясь на несколько дней отдохнуть, семья нижегородского бизнесмена даже не догадывалась, что вернется к пустому месту. Точнее – к пустой гардеробной. Пока они отдыхали, в дом наведалась похитительница нарядов от кутюр.

- В период с 22 января по 2 февраля грабительница забралась в квартиру на Казанском шоссе, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Причем для этого ей даже не удалось ломать замки или пробираться через окно – она просто подобрала ключ.

По всей вероятности, «золотая ручка» была хорошо осведомлена о хозяйкиных богатствах – из квартиры она вышла с новенькой коллекцией от кутюр. Кожаное пальто с соболиным мехом,ботинки D&G меховые, мужская черная дубленка – всего на сумму свыше 140 тысяч рублей. По неподтвержденным пока данным, в этой семье дамочка раньше была домработницей, поэтому знала в доме все входы и выходы.

- 10 февраля по подозрению в совершении этого преступления была задержана 56-летняя гражданка Молдовы, - рассказал «Комсомолке» источник. – Ранее она судима не была и во время обыска сразу отдала награблено. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.