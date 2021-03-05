16-летняя нижегородка украла у корейца фотокамеру за 80 тысяч и сдала ее в ломбард. Фото: Тимур ХАНОВ

В крайне неприятную ситуацию попал приехавший в Нижний Новгород 23-летний гражданин Кореи Чжоу Вей. У него украли дорогую камеру, на которую он так любил фотографировать.

«Зеркалка» за 80 тысяч рублей исчезла прямо из квартиры дома в ЖК «Зенит», где проживает кореец. В полицию молодой человек обратился лишь спустя десять дней.

«7 февраля я обнаружил, что фотоаппарата нет. Кто его утащил, я не знаю», - рассказал он правоохранителям.

Вскоре полицейские вышли на след похитителя, а вернее, похитительницы – ей оказалась 16-летняя жительница Канавинского района. Видимо, карманных денег не хватало, и юная особа решила поправить свое материальное положение за счет интуриста. А тут еще впереди день рождения - хорошо бы закатить вечеринку.

Девушка оказалась не промах: прихватив дорогостоящий фотоаппарат Nikon d750, она прямиком отправилась в ломбард на Московском вокзале. Сколько денег она смогла выручить за украденную вещь, неизвестно, но на шаурму наверняка хватило с лихвой. Однако шиковала барышня недолго и день рождения на широкую ногу отметить не успела.

«Подозреваемая была задержана и дала признательные показания. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее проблем с законом девушка не имела», - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Кстати, когда полицейские нагрянули в ломбард, фотоаппарата там уже не было: его успели реализовать.