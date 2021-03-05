Массовое убийство и пятидневка для школьников: ТОП-5 новостей уходящей недели в Нижнем Новгороде

«Комсомолка» публикует подборку самых важных событий минувшей рабочей недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередная рабочая неделя позади, впереди длинные праздничные выходные. А это значит, что самое время подвести итоги недели. Давайте вспомним, какие события были на слуху у нижегородцев в ближайшие дни.

Главным событием недели стало громкое убийство четырех человек в поселке Кудьма на окраине Нижнего Новгорода. Там убийца жестоко расправился с целой семьей, не пожалев даже шестилетнего ребенка. На суде по избранию меры пресечения подозреваемый рассказал, что заставило его пойти на преступление.

В начале этой рабочей недели в Нижегородскую область пришла оттепель, в связи с чем произошло много инцидентов, связанных со сходом снега с крыш домов. Так, в одном из дворов Дзержинска снежной лавиной завалило иномарку.

Еще одна тревожная новость пришла из Дзержинска на этой неделе: там в яму с кипятком провалилась 20-летняя девушка. Она получила ожоги 75% тела и была доставлена в больницу, где ей уже провели первую операцию.

Важной новостью недели стало решение о переводе нижегородских школ на пятидневку. Сейчас в регионе разрабатываются соответствующие рекомендации для учебных учреждений.

Нижегородская область постепенно возвращается к нормальной жизни после пандемии: сегодня Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, в соответствии с которыми разрешается работа гардеробов в театрах, цирках и концертных залах.