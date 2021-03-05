В Нижнем Новгороде судебный пристав свел счеты с жизнью из-за любви. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Новгороде 27-летний судебный пристав свел счеты с жизнью из-за семейных проблем. Его тело нашли вечером 18 февраля в собственной квартире на улице Панфиловцев, где он проживал последние две недели. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

В последнее время у Дмитрия К. часто стали возникать неурядицы в семейной жизни. После очередной серьезной ссоры с супругой молодой человек собрал вещи и переехал в свою квартиру, где стал жить один. Но увы, одиночество не пошло парню на пользу: не сумев справиться с грузом проблем, спустя две недели пристав покончил с собой. Как выяснилось, это было не спонтанное решение.

«Как говорят родственники, раньше он уже высказывал намерения покончить жизнь самоубийством из-за семейных проблем», - рассказал «КП» источник.

Никакой предсмертной записки в квартире, где был совершен суицид, не нашли.