Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 марта 2021 года: третью волну в Нижегородской области не ждут Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 385 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 98,1 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 98 111.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 90 654 человека. За последние сутки выписали 528 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 10 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 507 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Примечательно, что в 17 районах региона новых заболевших не выявили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов поделился прогнозами: третью волну коронавируса в Нижегородском регионе пока не ждут.

Кроме того, он заявил, что число "скептиков" в отношении вакцинации сократилось до 5-6%.

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