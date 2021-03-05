Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 марта 2021 года: третью волну в Нижегородской области не ждут
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 385 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 98,1 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 98 111.
При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 90 654 человека. За последние сутки выписали 528 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 10 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 507 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Примечательно, что в 17 районах региона новых заболевших не выявили вовсе.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, Давид Мелик-Гусейнов поделился прогнозами: третью волну коронавируса в Нижегородском регионе пока не ждут.
Кроме того, он заявил, что число "скептиков" в отношении вакцинации сократилось до 5-6%.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!