Natura Siberica Lab Biome – новое слово в уходе за кожей

В ассортименте линейки Natura Siberica Lab Biome большой выбор продуктов.

Ритм жизни в современном мире настолько высок, что многие из нас сегодня находятся в условиях постоянного физического и эмоционального напряжения. Мы мало спим, рано встаем, поздно ложимся, перекусываем на бегу, все время куда-то спешим. Все это не лучшим образом сказывается на состоянии нашей кожи. В итоге появляются мешки под глазами, ранние признаки старения, кожа становится сухой, теряет былую привлекательность и здоровый вид. К счастью, прогресс не стоит на месте: в косметической индустрии появляются новые технологии, призванные поддержать нашу красоту и молодость.

Новый тренд в мире уходовой косметики - ферментированные экстракты растений. Ферментация обеспечивает более глубокое проникновение, усиленную концентрацию витаминов и микроэлементов, подходит для чувствительной кожи. Ферментированные экстракты сибирских растений восстанавливают естественный иммунитет кожи, защищают от внешних воздействий, нейтрализуют последствия стрессов, неправильного питания и недостатка сна.

Специально для тех, кто постоянно находится в поиске лучших средств по уходу за кожей, Natura Siberica разработала новую серию продуктов с ферментированными экстрактами Lab Biome.

В ассортименте линейки Natura Siberica Lab Biome представлены как средства для ухода непосредственно за кожей лица, так и продукты для сияющего взгляда.

СЫВОРОТКИ

Этот продукт отличается от крема повышенной концентрацией входящих в состав веществ, а значит, наибольшей эффективностью. Сыворотки Natura Siberica Lab Biome обеспечивают интенсивный уход за любым типом кожи.

Сыворотки отличаются повышенной концентрацией входящих в состав веществ, а значит, наибольшей эффективностью.

Линейка Lab Biome представлена большим ассортиментом сывороток для любых задач: омолаживающая, себорегулирующая с цинком, сыворотка-сияние, восстанавливающая олео-сыворотка с маслом облепихи, супер увлажняющая с экстрактом бурых водорослей, успокаивающая и антивозрастная. Входящие в их состав ферментированные экстракты растений восстанавливают и укрепляют баланс биома кожи, борются со следами усталости, придают здоровый вид и сияние. Пользоваться сывороткой очень просто: необходимо нанести небольшое количество продукта на лицо, распределить легкими движениями до полного впитывания, затем нанести крем или флюид. Применять рекомендуется дважды в день: утром и вечером.

КРЕМЫ И ФЛЮИДЫ

Невероятная нежная текстура пептидного крема для лица «Anti-Age» дарит мягкость и комфорт. Комплекс из пяти пептидов глубоко проникает в кожу, способствует регенерации на клеточном уровне, разглаживает, питает, стимулирует синтез коллагена, возвращая тонус и упругость . В состав крема входят ферменты черного дальневосточного папоротника, которые восстанавливают и укрепляют баланс биома кожи, а также повышают ее сопротивляемость последствиям городского образа жизни, продлевая молодость и сияние.

Ферментированные экстракты сибирских растений восстанавливают естественный иммунитет кожи.

Сочетание гиалуроновой кислоты и цветочных ферментов увлажняющего гиалуронового флюида для лица увлажняет и восстанавливает баланс кожи, усиливая ее естественную защиту. Тающая, невероятно нежная текстура мгновенно заряжает кожу энергией и непревзойденной свежестью. Входящие в состав цветочные ферменты голубой вечерницы стимулируют процессы обновления и продлевают молодость.

Крем-сияние для кожи вокруг глаз «Антиоксидантный» - настоящий помощник для женщин с напряженным режимом дня. Если вы рано встаете, поздно ложитесь, и вообще весь ваш день проходит на бегу – это средство станет настоящей палочкой-выручалочкой, ведь входящий в состав крема ферментированный экстракт корня центеллы азиатской отлично поддерживает нежную кожу век в период стрессов. Он заряжает энергией, стирает припухлости век и темные круги под глазами. Феруловая кислота в составе противостоит действию ультрафиолета и осветляет кожу. В результате она выглядит сияющей и отдохнувшей.

Минеральный солнцезащитный крем-база для лица SPF50 – больше, чем просто средство для красоты вашей кожи. Минеральные UV-фильтры создают надежную защиту на поверхности кожи, отражая солнечные лучи, и блокируют их разрушающее воздействие. При этом крем по текстуре невероятно легкий: хорошо наносится и легко распределяется по коже. Подходит даже для самых чувствительных участков, не вызывая раздражения. Средство можно добавлять в ваш привычный крем для лица или век, а можно использовать как самостоятельный продукт.

ПАТЧИ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Патчи для глаз вошли в нашу повседневную жизнь не так давно, но за это время успели завоевать сердца огромного числа российских женщин. Когда необходимо быстро освежить взгляд, снять следы усталости и стресса, - они приходят на помощь.

Патчи для глаз - настоящая палочка-выручалочка миллионов женщин.

Линейка патчей Natura Siberica Lab Biome представлена широким ассортиментом. Гиалуроновые патчи «Увлажняющие», пептидные патчи «Anti-Age», супер омолаживающие, лифтинг-патчи, супер тонизирующие, освежающие разглаживающие, патчи «Сияние & тонус». Входящие в их состав ферментированные экстракты растений укрепляют баланс биома кожи, интенсивно увлажняют, тонизируют, борются со следами стресса и последствиями воздействия агрессивной городской среды.

Способ применения очень прост. Нанесите патчи на очищенную область под глазами и/или на области, склонные к образованию мимических морщин, оставьте на 15-20 минут. Затем «вбейте» остатки сыворотки кончиками пальцев до полного впитывания, после чего нанесите привычный крем для век.