Как выбрать цветы в Нижнем Новгороде: Нижегородский Роспотребнадзор дал свои рекомендации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии Международного женского дня Нижегородский Роспотребнадзор рассказал, как выбрать цветы в подарок своим близким и любимым.

– Живые цветы – это непременный атрибут любого праздника, который создаёт нужное настроение. Чтобы букет дольше оставался свежим, важно учитывать свежесть каждого цветка и правильные условия хранения, – заметили в Роспотребнадзоре.

КАК ВЫБРАТЬ САМЫЕ СВЕЖИЕ ЦВЕТЫ?

Роспотребнадзор ответил, что внимание нужно обращать на стебель цветка. Он не должен быть слишком сухим.

– Наличие так называемой "рубашки" или "рубашечного листа" – хороший признак свежести при покупке цветов, в частности роз, – подчеркнули в Роспотребнадзоре. – Это самые нижние лепестки, более толстые и грубые, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон.

Продавцы цветочных магазинов нередко удаляют эти лепестки ради более эстетичного вида розы. Так что отсутствие этой "рубашки" не является признаком несвежести цветка.

Второй важный показатель свежести – степень раскрытия бутона. Среди живых цветов лучше выбирать те, что раскрылись не полностью, полураскрытые. Это прямой показатель того, простоит ли букет дольше одного дня. Да, полностью раскрытый бутон красивее, но срок жизни цветка уже намного меньше.

Третий показатель – эластичность лепестков. Если осторожно отогнуть лепесток свежего цветка, то он вернётся на место и примет ту же форму, что была до. Если лепестки выглядят вялыми, их края слегка подсохли, они не возвращаются в прежнее положение или осыпаются при первом прикосновении – цветок далеко "не первой свежести".

И последнее, пожалуй, – отсутствие искусственных украшений на бутоне.

– Живые цветы прекрасны сами по себе и в большинстве случаев свежий цветок не будут украшать дополнительно без специальных пожеланий. Если вокруг бутона есть оборка из яркой фольги, или другие декорации, которые вы не заказывали, скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного в букете – его свежести, – заверили в Роспотребнадзоре.

КАК СОХРАНИТЬ СВЕЖЕСТЬ БУКЕТА?

– Лучший способ сохранить живые цветы – не оставлять их надолго без воды, сразу после покупки поставить их в вазу, – ответили в ведомстве. – Исключите резкие перепады температур. Если букет куплен в холодное время года и на улице мороз, не спешите вносить цветы в дом. Вместо этого на несколько минут оставьте их в тамбуре или в прихожей, где немного прохладнее. Позаботьтесь о том, чтобы в дороге к месту назначения цветы были надёжно укрыты от ветра, снега, морозного воздуха и других неблагоприятных воздействий.

Роспотребнадзор также рекомендует обработать стебли, прежде чем ставить цветы в вазу. При покупке их, как правило, подрезает продавец. Но для поступления необходимого количества влаги это процедуру стоит повторить дома.

– Для цветов с мягким, толстым стеблем предпочтительнее косой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. Растения с жёстким, древовидным стеблем также требуют обработки: стебель нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом, – советует Роспотребнадзор.

Далее следует удалить нижние листья: как сухие, так и свежие. Под водой они очень быстро начнут гнить. Это испортит удовольствие от букета, создаст неприятный запах и станет средой для размножения гнилостных бактерий.

– Для каждого цветка важны "правильные" соседи. Не стоит ставить в одну вазу: нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи – отличный способ превратить любой букет в "долгожителя", – очередной интересный совет Роспотребнадзора.

Наверняка об этом знают не все. Как и о том, что щепотка сахара поможет сохранить свежесть роз, гвоздик и тюльпанов!

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