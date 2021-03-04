«Получил права меньше месяца назад»: 19-летний водитель сбил женщину на переходе в Дзержинске

Водитель затормозил, но было уже поздно. Фото: принтскрин видео.

В Дзержинске начинающий водитель сбил женщину на пешеходном переходе. Момент наезда попал на камеру видеорегистратора встречного авто – видео размещено в паблике «ДТП и ЧП Дзержинск».

Как рассказали «Комсомолке» в Нижегородской Госавтоинспекции, инцидент произошел 28 февраля в 17:00 на проспекте Свердлова. Две женщины – одна из них с ребенком – вышли из автобуса на остановке и стали переходить дорогу по «зебре». На одной полосе машина остановилась и пропустила их, а водитель встречной иномарки среагировать не успел. При этом женщина с ребенком остановилась посередине дороги, а их спутница бросилась вперед, пытаясь успеть перебежать дорогу. Но, к сожалению, автомобиль оказался быстрее. Водитель «Фольксвагена» ударил по тормозам, но это не спасло от наезда.

«За рулем иномарки находился 19-летний молодой человек – он получил права 25 дней назад», - уточнили в ГИБДД.

В результате ДТП 68-летняя женщина-пешеход получила перелом лодыжки. Была доставлена в больницу, после чего отпущена домой.