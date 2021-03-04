Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 марта 2021 года: в 19 районах региона не выявили новых больных
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 388 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 97,7 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 97 726.
При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 90 126 человек. За последние сутки выписали 438 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 12 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 497 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Примечательно, что в 19 районах региона новых заболевших не выявили вовсе.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, ранее мы рассказывали, что прокуратура обнаружила в интернете продажу поддельных справок об отсутствии COVID-19.
2 марта старшая медсестра Нижегородского диагностического центра скончалась от коронавируса.
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