ГАЗ благоустраивает. Как работники Горьковского автозавода делают свой район лучшим в городе. ФОТО: Артем Семенов.

За окном мороз, а на катке Автозаводского парка культуры и отдыха по-весеннему жарко – сотрудники ГАЗа чистят лед от снежных завалов. Они ловко орудуют лопатами, скребками и метлами, освобождая метр за метром. Такие волонтерские акции – часть общенародной программы «Группы ГАЗ» «Новый социальный вектор». Ее цель – сделать Автозаводский район самым комфортным в городе.

Важна вовлеченность

Парк по праву считается красой и гордостью Автозавода. По замыслу основателей – первостроителей ГАЗа – он должен был стать уютным местом для семейного отдыха. Так оно и вышло! И по сей день парк остается центром притяжения для больших и маленьких автозаводцев, но вместе с тем и одной из главных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

– Поддержка нам нужна как воздух. Я очень рад, что помощь пожаловала к нам, да еще в расширенном составе, - говорит директор Автозаводского парка Сергей Рябинин. – Программа «Новый социальный вектор» уникальная, она вдохновила многих жителей нашего района.

Программу на самом высоком уровне поддержал общественный деятель Олег Дерипаска. «Новый социальный вектор» охватывает развитие комфортной среды, образования, здравоохранения, жилья и спорта в Автозаводском районе. Все проекты благоустройства сейчас прорабатываются вместе с представителями администрации района и города, общественными организациями и крупными работодателями. А работники ГАЗа наполняют программу не только предложениями об улучшениях, но и волонтерскими акциями, каждая из которых становится частью большого общего дела.

– Благоустройство требует больших усилий, но каждый из нас готов горы свернуть, чтобы Автозаводский район стал лучшим в городе, - уверена руководитель проектов по социальной работе и коммуникациям «Группы ГАЗ» Мария Кузнецова. – Наши сотрудники не только предлагают что-то улучшить, но и сами работают над этим. И мы надеемся, что и власти обратят больше внимания на самый большой район Нижнего Новгорода. Завод платит много налогов, и автозаводцы ждут, что они вернутся в район в виде проектов благоустройства.

Никто, кроме нас

Газовцы работают четко и слаженно. Чувствуется, что у них большой опыт в подобных делах. Через полчаса снежный вал вокруг катка рушится, и ребята приступают ко второму этапу снегоуборочной кампании – сбрасывают снег в центр площадки, чтобы трактору было удобнее его увозить.

Кстати, газовцы не случайно стали благоустраивать именно Автозаводский парк – они считают, что именно эту территорию нужно облагородить в первую очередь.

Программа «Новый социальный вектор» обнадежила и вдохновила многих на активное участие в проектах по благоустройству родного района. ФОТО: Артем Семенов.

– Программа «Новый социальный вектор» обнадежила и вдохновила многих на активное участие в проектах по благоустройству родного района, – поясняет глава молодежного совета консалтингового центра ГАЗа Ирина Ардицкая. – Как только прошла информация о старте программы, коллеги стали обращаться с просьбами о включении их в молодежный совет. Многие хотят присоединиться к волонтерскому движению, чтобы помогать району. Мне кажется, это добрый знак. Большой, красивый район, который строили наши деды и прадеды, мы сможем сделать еще лучше и комфортнее.

Субботники – регулярно

После нескольких часов усердной работы каток расчищен. Директор парка торжественно приглашает всех автозаводцев на лед. А газовцы обещают: этот выход для них далеко не последний.

– В рамках программы «Новый социальный вектор» мы будем организовывать регулярные субботники и другие волонтерские акции, направленные на дальнейшее благоустройство района, – сообщил директор по правовым вопросам и управлению собственностью Горьковского автозавода Валерий Скакодуб. – Сейчас мы совместно с представителями администрации района и города, крупными работодателями и общественными организациями тщательно прорабатываем проекты благоустройства. Уверен, что вместе мы сможем все!

Также огромное количество волонтерских и благотворительных акций проводится в рамках программы #ГАЗпомогает, начатой в начале пандемии по инициативе Олега Дерипаски. В частности, 200 автомобилей ГАЗ было направлено в 80 регионов страны для развоза нуждающимся продуктов питания. Больницы получили более миллиона защитных масок, респираторов и защитной спецодежды, а также дорогостоящее оборудование для лечения тяжелобольных пациентов – аппараты ИВЛ, анестезиологические и реаниматологические мониторы, автомобили скорой помощи.

Полина ТРЕУШНИКОВА