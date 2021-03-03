Несмотря на то, что на календаре уже март, и снег начал стремительно таять, нижегородцам не стоит обманываться на этот счет – морозы в Нижний Новгород еще вернутся. Рассказываем, когда ждать похолодания.- Столбики термометров начнут понижаться уже в пятницу, 5 марта, - обещают синоптики. – В ночные часы похолодает до -15 градусов, днем чуточку теплее – до -10 градусов. В выходные морозы сохранятся. Днем воздух прогреется до -3 градусов, а вот ночью – будет не выше -14 градусов. Все это будет сопровождаться снегом. Так что погода для горожан будет не самая лучшая.На следующей неделе станет еще прохладнее. 10 и 11 марта даже в дневные часы столбики термометров опустятся до -15 градусов, а ночью и вовсе похолодает до – 22 градусов. И такая погода сохранится как минимум до середины марта. Зато будет становиться все больше и больше ясных дней. Пасмурная снежная погода продержится всего несколько суток - 7 и 8 марта.