Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 марта 2021 года: количество смертей в регионе увеличилось до 2 583 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на 01:00 11 марта 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 100 397 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 378 новых случаев заражения. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 425 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 93 282 жителя Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 2 583 человека. За минувшие сутки не справились с болезнью ещё десять нижегородцев.

Статистика зараженных по коронавирусу на 11 марта Фото: Яндекс

Примечательно, что в 29 районах области заражений за сутки не выявили вовсе.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (10 490 человек) и Ленинский (6 930 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 304 человека).

- На данный момент примерно 3,2 тысячи человек проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - рассказали в ведомстве. - Ещё свыше 2,5 тысячи человек находятся в больницах. В обсерваторах содержат 4 человек.

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