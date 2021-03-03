Появились фото с места пожара в нижегородском кафе «Уют»

Здание на площади Комсомольской загорелось днем 3 марта.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
ГУ МЧС по Нижегородской области опубликовало фото с места пожара в кафе «Уют» на площади Комсомольской в Нижнем Новгороде.
«Мы как раз шли с ребенком из школы, когда увидели клубы дыма. Как оказалось, горит старое доброе кафе «Уют». Тут же стояла целая вереница пожарных машин, уже шло тушение», - рассказала нижегородка Анна Усова.
Пожар тушили 30 человек. Фото: Олег Мурашёв
Как уточнили в МЧС, горело не само помещение кафе, а пристрой к заведению.
При пожаре в кафе "Уют" пострадал мужчина.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
«Сообщение о пожаре поступило 3 марта в 13:29. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В 14:03 объявлена ликвидация открытого горения. На месте происшествия работали 30 человек личного состава и восемь единиц техники», - рассказали в ведомстве.
Площадь пожара составила 20 кв.м.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
В результате пострадал мужчина. Подробности выясняются. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.