Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 марта 2021 года: 437 нижегородцев побороли болезнь за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 387 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 96,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 96 569.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 88 840 человек. За последние сутки выписали 437 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 16 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 460 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, в Нижегородском регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима. Губернатор Глеб Никитин распорядился возобновить работу мобильных групп патрулирования.

При этом чуть раньше стало известно о послаблении коронавирусных мер, начавших своё действие с 25 февраля.

24 февраля в регионе впервые за три месяца зафиксировали менее 400 заболевших в сутки. Число заражений постепенно снижается.

Более того, в трёх нижегородских больницах начали сворачивать койки для больных коронавирусом. В связи со стабилизацией ситуации с заболеваемостью эти койки перепрофилируют.

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